21 августа западные журналисты посетили пресс-показ второй части «Оно» Энди Мускетти — продолжения хоррора по мотивам романа Стивена Кинга. Сюжет нового фильма расскажет, как изменился Дерри и главные герои за 27 лет.

В целом, критики встретили картину умеренными отзывами. Многие считают, что сиквел не превзошёл оригинал, потому что отошёл от подростковой тематики. Зато все хвалят Билла Хейдера в роли взрослого Ричи и отмечают действительно пугающие эпизоды.

#ITChapterTwo is big and ambitious and can't *quite* handle the weight of its aspirations, but it's still a fine piece of heartfelt horror. The parts that work, work REALLY well and Bill Hader is every-bit the scene-stealing standout we all hoped he'd be. — Haleigh Foutch (@HaleighFoutch) August 21, 2019

Вторая часть «Оно» — большое и амбициозное кино, которое не вполне справляется под весом собственных стремлений, но всё ещё остаётся кусочком прекрасного искреннего ужаса. Эта часть фильма работает очень хорошо, и Билл Хейдер украл всё внимание зрителей со сцен со своим участием — как мы все и надеялись.

It: Chapter Two is the biggest disappointment of the year. A dull & bloated mess that spends too much time rehashing things from the first film. While there are a few good moments, the film ultimately lacks suspense and scares. The performances are also a mixed bag. #ITChapterTwo pic.twitter.com/3NlauZxj2f — Scott Menzel (@TheOtherScottM) August 21, 2019

«Оно 2» — самое большое разочарование года. Раздутый и неуклюжий беспорядок, который тратит слишком много времени на пережёвывание моментов из первого фильма. В то время, как в картине есть несколько хороших моментов, ей определённо не хватает сцен-пугалок и саспенса. Актёрская игра тоже вызывает противоречивые эмоции.

#ITChapter2 has a rushed, clumsy first act & an odd lack of chemistry among the adult Losers. But it eventually finds its footing. This is a BIG movie—a go for broke horror blockbuster not afraid to make weird choices. Bill Hader steals the show. #ITMovie #ITChapterTwo pic.twitter.com/cib2slRfoq — Chris Evangelista (@cevangelista413) August 21, 2019

У «Оно 2» торопливый и неуклюжий первый акт и странная нехватка химии между всеми участниками «клуба Неудачников». Но в конечном итоге картина выходит на ровную почву. Это большой фильм — хоррор-блокбастер, который не боится идти напролом и принимать «странные» решения. Всё внимание приковывает Билл Хейдер.

#ITChapterTwo lacks the focus of Chapter 1, but it keeps the roller coaster scares going from beginning to end. Hader is the clear standout, and if anything, I wanted MORE Skarsgard. The end is just as bombastic as you'd hoped it would be, but with the heart to back it up. pic.twitter.com/bRCHSMpWYl — Kyle Anderson (@FunctionalNerd) August 21, 2019

Второй части «Оно» не хватает сосредоточенности первого фильма. Но в остальном этому аттракциону удаётся напугать от начала и до конца. Хейдер — явный фаворит, а мне хотелось бы увидеть больше Скарсгарда. Конец получился взрывным, ровно таким, каким вы ожидаете, но при этом достаточно искренним.

#ITChapterTwo is a terrific companion to #ITChapterOne. Similar vibes, great ensemble chemistry w/ a nice mix of humor and horror. Part 2 plays heavier in tone, dealing w/ defeating the burden of childhood trauma, & I definitely teared up at the very end. Bill Hader steals it pic.twitter.com/bjiwtJufNQ — Erik Davis (@ErikDavis) August 21, 2019

«Оно 2» — впечатляющий спутник первой части. Схожее настроение, отличная химия актёрского состава вкупе с сочетанием юмора и ужаса. Сиквел исполнен в более тяжёлом тоне, работая с темой детских травм. Я определённо пустил слезу под конец. Билл Хейдер украл весь фильм

So, #ITChapterTwo: it's v. good, but not great. I liked it, but didn't LOVE it. First movie is a tough act to follow. TWO is gruesome, strange but rarely scary. Nails important aspects from the book, but feels overlong. Cast is aces, though, & Bill Hader SHOULD be in Oscar convo. pic.twitter.com/1KUZk5TXA1 — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) August 21, 2019

«Оно 2» — хороший фильм, но не великолепный. Мне он понравился, но я его не полюбил. Первому фильму сложно подражать. Второй жуткий, странный и порой пугающий. Фильм обращает внимание на важные аспекты из книги, но ощущается затянутым. И хотя актёрский состав на высоте, Билла Хейдера стоит выдвинуть на «Оскар».

#ITChapterTwo is probably scarier than chapter one — more Pennywise imagery to haunt your dreams. But it also loses a lot of charm in the shift in focus from the coming of age to the now adult characters. At nearly 3 hours it feels long. — Peter Sciretta (@slashfilm) August 21, 2019

Вторая часть «Оно», вероятно, даже страшнее оригинала — больше Пеннивайза, который будет преследовать вас во снах. Но фильм потерял очарование, сместив фокус с подростков на взрослых героев. Да и три часа — это слишком долго.

For the most part I liked IT CHAPTER TWO. First half (of this pretty long movie!) is great. And the new adult cast is stellar. Second half isn’t as tight. And overall Chapter Two isn’t as tight as the first movie. — Mike Ryan (@mikeryan) August 21, 2019

По большей части, мне понравился сиквел «Оно». Первая половина (этого довольно долгого фильма!) вышла отличной. Новые взрослые актёры сияют. Вторая половина не такая сильная. В конечном итоге «Оно 2» не столь впечатляет, как оригинал.

#ITChapter2 isn't as refined as the first, but it's still an excellent ensemble piece, oozing with heart & packed with extremely well-crafted set pieces. Muschietti weaves the young & adult Losers together super well, giving IT 2 a truly epic feel. (MVP: Bill Hader as Richie.) pic.twitter.com/7dXmIsd2z6 — Perri Nemiroff (@PNemiroff) August 21, 2019

Вторая часть «Оно» не так хорошо проработана, как первая. Но в нём всё ещё отличный актёрский состав вкупе с искренним подходом и хорошо продуманными отдельными эпизодами. Мускетти мастерски сплетает взрослых и юных членов «клуба Неудачников», благодаря чему фильм выглядит эпичным. Главная звезда — Билл Хейдер в роли Ричи.

В российский прокат фильм выходит 5 сентября.