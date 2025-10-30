КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Невероятно красивые готические фильмы
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры
Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства
Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!

«Звёздные войны»: обречённые на провал
Фантастические фильмы, которые у нас любят больше, чем на родине
Слух: Half-Life 3 анонсируют уже в ноябре. Но это не точно

Андрей Квасков
30 октября 15:36
26
1 минута на чтение
Издание The Gamer со ссылкой на журналиста и инсайдера Тайлера Маквикера заявило, что Valve действительно занимается разработкой Half-Life 3. Более того, игру могут анонсировать уже в ноябре.
Тайлер Маквикер

Давайте осторожно волноваться по поводу ноября. Давайте успокоимся. Давайте будем очень спокойны насчёт возможного события, которое скоро произойдёт. Может быть. Кто знает? Сейчас ходит слух, что ведется работа над трейлером.

В свежем выпуске HLX Files он заявил, что упоминания Half-Life 3 по-прежнему прячутся в кодах и материалах Valve — работа идёт, хоть и в тени. По его словам, если слухи о ноябрьском трейлере подтвердятся, ждать игру, возможно, придётся недолго: релиз может состояться уже в 2026 году.

Андрей Квасков
