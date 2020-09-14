Слух: Хоакину Фениксу предложили 50 млн долларов за два сиквела «Джокера»

Портал The Mirror со ссылкой на свои источники рассказал, что Хоакину Фениксу предложили 50 миллионов долларов, чтобы он снялся в двух сиквелах «Джокера».
Таким внушительным чеком Warner Bros. пытается убедить актера вернуться к роли. Инсайдер отмечает, что это самая большая зарплата в карьере Феникса.
Сам Хоакин, кажется, близок к тому, чтобы согласиться на сделку. И хотя переговоры еще не закончились, авторы уже занимаются сценарием продолжения.
Отмечается, что в Warner Bros. были шокированы успехом картины, которая собрала в прокате чуть больше миллиарда долларов и получила массу наград.
Два новых фильма должны выпустить в следующие 4 года. Режиссер Тодд Филлипс и продюсер Брэдли Купер тоже вернутся к работе.
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