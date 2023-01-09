Слух: студия Illumination работает над экранизацией The Legend of Zelda

Портал Giant Freakin Robot со ссылкой на свои «надежные» источники рассказал, что в производстве находится экранизация The Legend of Zelda.

За адаптацию, согласно инсайдерской информации, отвечает студия Illumination, которая скоро выпустит мультфильм «Супербратья Марио» с Крисом Праттом в главной роли.

Увы, другой информации о проекте пока нет, в том числе об актерском составе, пока нет.

«Супербратья Марио» выйдут 7 апреля 2023 года.