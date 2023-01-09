    3
    Новости

    Слух: студия Illumination работает над экранизацией The Legend of Zelda

    9 января 2023
    Avatar photo
    09.01.2023
    170
    0 минут на чтение
    Слух: студия Illumination работает над экранизацией The Legend of Zelda

    Портал Giant Freakin Robot со ссылкой на свои «надежные» источники рассказал, что в производстве находится экранизация The Legend of Zelda.

    За адаптацию, согласно инсайдерской информации, отвечает студия Illumination, которая скоро выпустит мультфильм «Супербратья Марио» с Крисом Праттом в главной роли.

    Увы, другой информации о проекте пока нет, в том числе об актерском составе, пока нет.

    «Супербратья Марио» выйдут 7 апреля 2023 года.

    Читайте также

    СМИ: Nintendo отменила телеадаптацию The Legend of Zelda и другие сериалы из-за утечки в Netflix

    СМИ: Nintendo отменила телеадаптацию The Legend of Zelda из-за утечки в Netflix

     Дмитрий Кинский |  03.02.2021

    Это произошло в 2015 году.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Лучшие мультфильмы 2022 года по версии «Мира фантастики» 6
    0
    55433
    Лучшие мультфильмы 2022 года по версии «Мира фантастики»

    Не только блокбастеры от Disney и Pixar, но и необычная, авторская анимация

    Какое аниме выйдет в 2023 году: новинки 2
    0
    116015
    Какое аниме выйдет в 2023 году: новинки

    Возвращение Кэнсина и Вэша Урагана! Экранизация Nioh! Акушер, переродившийся младенцем любимой певицы! И, чем чёрт не шутит, наконец-то «Спираль» Ито?

    Лучшие видеоигры 2022: фантастические блокбастеры 3
    0
    154673
    Лучшие видеоигры 2022: фантастические блокбастеры

    Marvel’s Midnight Suns, Bayonetta 3, God of War: Ragnarök, Elden Ring и другие.

    Лучшие книги 2022: фантастика, фэнтези и мистика 9
    0
    201780
    Лучшие книги 2022: фантастика, фэнтези и мистика

    Кого выбрали лучшим фэнтези, кого — лучшей отечественной книгой, а какой зарубежный роман мы ждали на русском 30 лет.

    Виктория Шваб «Галлант»
    0
    214837
    Виктория Шваб «Галлант». Красивая викторианская сказка с монстрами

    Мрачная и лиричная мистика в духе Диккенса.

    Игры 2022 года: дополнительные номинации. Tunic, Neon White, Blacktail и многие-многие другие
    0
    275683
    Лучшие видеоигры 2022 года: дополнительные номинации

    Маленькие, да удаленькие: Tunic, Neon White, Blacktail и многие-многие другие

    Какие фильмы выйдут в 2023-м: продолжения ужастиков и триллеров
    0
    308345
    Какие фильмы выйдут в 2023-м: продолжения ужастиков и триллеров

    «Астрал 5», «Проклятие монахини 2», перезапуск «Изгоняющего дьявола» и многое другое.

    Какие сериалы выйдут в 2023? The Last of Us, «Локвуд и компания», «Падение дома Ашеров» и прочая мистика
    0
    346570
    Какие сериалы выйдут в 2023? The Last of Us, «Локвуд и компания», «Падение дома Ашеров» и прочая мистика

    The Last of Us, «Локвуд и компания», «Падение дома Ашеров» и некоторые другие.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить