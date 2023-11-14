СМИ: Amazon хочет снять фильм по «Властелинам вселенной» вместо Netflix

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что Amazon MGM Studios хочет снять фильм по «Властелинам вселенных».
Прежде картину должен был снять Netflix, но в июле стриминговый сервис отказался от проекта из-за слишком большого бюджета в более 200 миллионов долларов.
Если переговоры с Amazon и Netflix пройдут успешно, то Аарон и Адам Ни, известные по «Затерянному городу», выступят режиссерами.
Главную роль исполнит звезда «Между небом и землей» и «Призраки в Венеции» Кайл Аллен, который тоже был закреплен за фильмом от Netflix.
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