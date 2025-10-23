СМИ: Джонни Депп сыграет Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»

Рождественской песни в прозе

Чарльза Диккенса

.





В проекте под названием Ebenezer: A Christmas Carol роль Скруджа должен исполнить Джонни Депп, а режиссёром выступит Ти Уэст, известный по хоррор-трилогии «Пэрл», «Максин ХХХ» и X от студии A24. Для Деппа это будет один из крупнейших проектов после его возвращения в Голливуд.





По словам инсайдеров, новая версия истории будет не столько доброй рождественской сказкой, сколько мрачным призрачным путешествием по викторианскому Лондону, где сверхъестественное соседствует с внутренними демонами.







Премьера намечена на 13 ноября 2026 года. Параллельно с Paramount свою версию «Рождественской песни» создает Warner Bros. с Уиллем Дефо в главной роли и Робертом Эггерсом («Маяк», «Носферату»).

