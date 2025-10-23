КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Классика ужасов студии Universal
«Космическая одиссея 2001 года»: что с нами сделал этот фильм за 50 лет
СМИ: Джонни Депп сыграет Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»

Андрей Квасков
24 октября 00:42
8
1 минута на чтение
Paramount готовит мрачную адаптацию «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса.

В проекте под названием Ebenezer: A Christmas Carol роль Скруджа должен исполнить Джонни Депп, а режиссёром выступит Ти Уэст, известный по хоррор-трилогии «Пэрл», «Максин ХХХ» и X от студии A24. Для Деппа это будет один из крупнейших проектов после его возвращения в Голливуд.

По словам инсайдеров, новая версия истории будет не столько доброй рождественской сказкой, сколько мрачным призрачным путешествием по викторианскому Лондону, где сверхъестественное соседствует с внутренними демонами.

Премьера намечена на 13 ноября 2026 года. Параллельно с Paramount свою версию «Рождественской песни» создает Warner Bros. с Уиллем Дефо в главной роли и Робертом Эггерсом («Маяк», «Носферату»).

Все спецпроекты