СМИ: Embracer отменила новую часть Deus Ex

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники рассказало, что Embracer Group отменила новую часть Deus Ex, которой занималась Eidos Montreal.

Игра находилась в разработке несколько лет. А ее активное производство должно было стартовать позднее в 2024 году.

Издательство отменило проект в рамках сокращения расходов. Ранее прошли увольнения в других компаниях, которые ему принадлежат. Также были закрыты студии Volition и Free Radical Design.

Вместе с этим Eidos объявила, что ей пришлось уволить 97 сотрудников из команд разработки, администрации и поддержки.

Компания «оптимистично» пообещала, что продолжит разрабатывать лучшие игры для своих фанатов.