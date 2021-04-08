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    Новости

    СМИ: Хидео Кодзима может выпустить новую игру под крылом Microsoft

    8 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    08.04.2021
    49
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    Редактор VentureBeat Джефф Грабб о ссылкой на свои источники рассказал, что Kojima Productions ведет переговоры с Microsoft насчет издательства своей следующей игры.

    Правда, пока непонятно, завершена ли сделка.

    Как предполагает журналист, Хидео Кодзима находится в центре стратегии Microsoft по привлечению японских разработчиков.

    Таким образом Грабб опроверг теорию о том, что Abandoned от загадочной Blue Box Games — новый проект именитого разработчика.

    Кстати, на полке позади главы Xbox Фила Спенсера можно увидеть маскот Kojima Productions. Однажды он похожим образом спрятал Xbox Series S до официального анонса.

    Стоит отметить, что Джефф неоднократно делился правдивой информацией. Но ошибки с его стороны тоже бывали.

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    Что стало с проектом, неизвестно.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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