СМИ: Хидео Кодзима может выпустить новую игру под крылом Microsoft

Редактор VentureBeat Джефф Грабб о ссылкой на свои источники рассказал, что Kojima Productions ведет переговоры с Microsoft насчет издательства своей следующей игры.

Правда, пока непонятно, завершена ли сделка.

Как предполагает журналист, Хидео Кодзима находится в центре стратегии Microsoft по привлечению японских разработчиков.

Таким образом Грабб опроверг теорию о том, что Abandoned от загадочной Blue Box Games — новый проект именитого разработчика.

Кстати, на полке позади главы Xbox Фила Спенсера можно увидеть маскот Kojima Productions. Однажды он похожим образом спрятал Xbox Series S до официального анонса.

Стоит отметить, что Джефф неоднократно делился правдивой информацией. Но ошибки с его стороны тоже бывали.