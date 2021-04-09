СМИ: Naughty Dog делает ремейк The Last of Us, а Bend Studio отказали в сиквеле Days Gone

Джейсон Шрайер из Bloomberg со ссылкой на свои источники рассказал, что прямо сейчас Naughty Dog работает над ремейком The Last of Us для PS5.

Изначально вместо него планировалось обновить первую Uncharted, а за разработку должна была отвечать Visual Arts Service Group, однако на это ушло бы слишком много денег. Поэтому студия поддержки взялась за более дешевую TLoS, и к 2019 году завершила часть игры. Увы, в конечном итоге Sony во избежание рисков отказала ей в финансировании и отдала проект NG, а часть работников VASG, включая ее основателя, покинули фирму.

Компания решила отказаться от небольших игр, которые могут быть популярны только в Японии, в пользу эксклюзивных блокбастеров.

Из-за этого Bend Studio не получилось продвинуть идею сиквела Days Gone. Да, первая часть оказалась прибыльной, но Sony осталась недовольно оценками критиков и длительностью разработки.

Вместо этого одной из команд студии поручили помогать Naughty Dog с многопользовательской игрой, а другой — работать над новой Uncharted под руководством авторов франшизы.

На фоне этого некоторые сотрудники (из руководства в том числе) оставили Bend. А остальные отказались помогать с Uncharted, опасаясь, что Naughty Dog может попросту поглотит студию. Сейчас они работают над совершенно новой игрой.

Обновлено: источники Eurogamer сообщают, что Uncharted от Bend Studio должна была стать перезагрузкой франшизы, а ее действие развернулось бы до событий первой части.