    3
    Новости

    СМИ: Naughty Dog делает ремейк The Last of Us, а Bend Studio отказали в сиквеле Days Gone

    9 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    09.04.2021
    1345
    1 минута на чтение
    СМИ: Naughty Dog делает ремейк The Last of Us, а Bend Studio отказали в сиквеле Days Gone

    Джейсон Шрайер из Bloomberg со ссылкой на свои источники рассказал, что прямо сейчас Naughty Dog работает над ремейком The Last of Us для PS5.

    Изначально вместо него планировалось обновить первую Uncharted, а за разработку должна была отвечать Visual Arts Service Group, однако на это ушло бы слишком много денег. Поэтому студия поддержки взялась за более дешевую TLoS, и к 2019 году завершила часть игры. Увы, в конечном итоге Sony во избежание рисков отказала ей в финансировании и отдала проект NG, а часть работников VASG, включая ее основателя, покинули фирму.

    Компания решила отказаться от небольших игр, которые могут быть популярны только в Японии, в пользу эксклюзивных блокбастеров.

    Из-за этого Bend Studio не получилось продвинуть идею сиквела Days Gone. Да, первая часть оказалась прибыльной, но Sony осталась недовольно оценками критиков и длительностью разработки.

    Вместо этого одной из команд студии поручили помогать Naughty Dog с многопользовательской игрой, а другой — работать над новой Uncharted под руководством авторов франшизы.

    На фоне этого некоторые сотрудники (из руководства в том числе) оставили Bend. А остальные отказались помогать с Uncharted, опасаясь, что Naughty Dog может попросту поглотит студию. Сейчас они работают над совершенно новой игрой.

    Обновлено: источники Eurogamer сообщают, что Uncharted от Bend Studio должна была стать перезагрузкой франшизы, а ее действие развернулось бы до событий первой части.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Открылся предзаказ на сборник рассказов во вселенной Dragon Age — он посвящён Тевинтеру
      0
      14499
      Читаем «Три дерева до полуночи» — рассказ по миру Dragon Age из книги «Тевинтерские ночи» (часть первая)

      Книга уже поступила в продажу.

      Во что поиграть? Настольные игры апреля 2021 года 9
      0
      20820
      Во что поиграть? Настольные игры апреля 2021

      Продолжение самого популярного в мире зомби-хоррора, новые детективные дела, а также строительство кошачьего кафе.

      10 причин, почему я ненавижу новый фильм Mortal Kombat 10
      0
      63324
      10 причин, почему я ненавижу новый фильм Mortal Kombat

      Наш редактор рассказывает, почему он в ужасе от фильма, в котором нет ни одноимённого турнира, ни логичных правил, ни крутого Рейдена, а есть только куча отсылок.

      Гримдарк для всех. Обзор «Warhammer 40,000: Гнев и слава» (Wrath & Glory)
      0
      76286
      Гримдарк для всех. Обзор «Warhammer 40,000: Гнев и слава» (Wrath & Glory)

      Удивительная попытка объединить под одной обложкой сразу несколько привычных тем и стилей.

      Мир фантастики №209 (Апрель 2021) 1
      0
      152646
      Мир фантастики №209 (Апрель 2021)

      60 лет полёту Юрия Гагарина!

      Какие фильмы посмотреть онлайн в апреле 2021? Мультяшный робопокалипсис и китайский киберпанк 2
      0
      120631
      Какие фильмы посмотреть онлайн в апреле 2021? Мультяшный робопокалипсис и китайский киберпанк

      Тостеры поднимают восстание, драконы осваивают киберпанк, а женщины за сорок спасают мир.

      Короткометражка: «Ген войны». Трейлер фан-фильма в духе экшенов эпохи VHS
      0
      219931
      Короткометражка: «Ген Войны». Трейлер фан-фильма в духе экшенов эпохи VHS

      Немного пообщались с автором ролика об исполнении детской мечты, работе со Сталлоне и боевиках 80-х.

      «Ая и ведьма»: за что Горо Миядзаки не любит анимацию
      0
      181781
      «Ая и ведьма»: за что Горо Миядзаки не любит анимацию

      За уродливой графикой и сомнительным сценарием прячется трагедия самого печального аниматора современности.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить