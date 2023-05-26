СМИ: работу над «Бегущим по лезвию 2099» и четырьмя проектами по комиксам Marvel остановили

По данным СМИ, из-за забастовки голливудских сценаристов было приостановлено производство еще четырех проектов по комиксам Marvel.

Среди них оказались фильм «Громовержцы», съемки которых должны были начать через несколько недель, и сериал «Чудо-человек» от режиссера «Шан-Чи» Дестина Дэниела Креттона.

Также «заглохла» работа над двумя сериалами Amazon во вселенной Человека-паука от Sony: «Шелк: Паучье общество» и неназванное шоу про нуарного Человека-паука.

Что касается Amazon, то стриминговый сервис был вынужден поставить на паузу производство сериала «Бегущий по лезвию 2099» — его съемки отложили до весны 2024 года.