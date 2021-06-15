СМИ: сценарий сериала по Assassin’s Creed пишет соавтор «Крепкого орешка»

СМИ пишут, что сценарист Джеб Стюарт («Крепкий орешек», «Беглец», «Освободитель») займётся сценарием для игрового сериала Assassin’s Creed для Netflix.

Всего платформа заказала несколько проектов по вселенной — в рамках большого соглашения с Ubisoft. В производстве находятся ещё и анимационные проекты. Кроме того, Netflix и Ubisoft занимаются аниме-сериалом по франшизе Splinter Cell, проектами по Rayman и Far Cry: Blood Dragon.

Ранее Стюарт занимался для Netflix сериалом Vikings: Valhalla, который станет идейным наследником «Викингов» от той же команды, но уже для Netflix.

По франшизе в 2017-м также вышел фильм Джастина Курцеля с Майклом Фассбендером. Картина едва вышла в «ноль» — при бюджете в 125 миллионов долларов она собрала 240 миллионов.