СМИ: В Китае заявили об обнаружении внеземных сигналов. После эти сообщения удалили

Летом 2020-го года мы писали, что китайский радиотелескоп FAST начнёт прослушивать космос в поисках сигналов от внеземных цивилизаций. И вот, похоже, астрофизики получили сигналы, чтобы затем удалить все сообщения о них.
Издание Times пишет, что государственное издание Science and Technology Daily опубликовало, а затем удалило сообщение об обнаруженных сигналах, которые можно истолковать как внеземные.
В сообщении говорилось, что узкополосные сигналы, зафиксированные телескопом, отличаются от того, что FAST получал ранее. Об этом писал Чжан Тунцзе, глава китайской исследовательской группы по поиску внеземных цивилизаций (SETI). Команда основана в том числе Пекинским педагогическим университетом, Калифорнийский университетом и Национальной астрономической обсерваторией Китайской академии наук.
Неизвестно, почему сообщение удалили с сайта Science and Technology Daily. Новости успели просочиться в местные соцсети вроде Weibo, о них написали и другие издания.
FAST построили ещё в 2016 году, но официально он начал работать совсем недавно — в январе 2020 года, после нескольких лет тестирования. В число его научных задач, помимо поиска внеземного разума, входит изучение тёмной материи, объектов эпохи реионизации (когда образовались первые звёзды), а также исследование того, как формируются и эволюционируют галактики.
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