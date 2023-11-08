Sony делает фильм по The Legend of Zelda. Его снимет режиссер «Бегущего в лабиринте»

Nintendo внезапно объявила, что запустила в производство лайв-экшен экранизацию The Legend of Zelda.
За проект отвечает Sony Pictures, а в режиссерском кресле Уэс Болл, снявший трилогию «Бегущего в лабиринте» и «Планету обезьян: Новое царство».
Продюсерами выступят создатель The Legend of Zelda Сигэру Миямото и Ави Арад, работавший над последней трилогией «Человека-паука», «Веномом», «Анчартедом», «Призраком в доспехах» и не только.
Будет это адаптация одной из вышедших игр в серии или совершенно новая история, пока не уточняется.
У фильма нет даты выхода.
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