Sony делает фильм по The Legend of Zelda. Его снимет режиссер «Бегущего в лабиринте»

Nintendo внезапно объявила, что запустила в производство лайв-экшен экранизацию The Legend of Zelda.

За проект отвечает Sony Pictures, а в режиссерском кресле Уэс Болл, снявший трилогию «Бегущего в лабиринте» и «Планету обезьян: Новое царство».

Продюсерами выступят создатель The Legend of Zelda Сигэру Миямото и Ави Арад, работавший над последней трилогией «Человека-паука», «Веномом», «Анчартедом», «Призраком в доспехах» и не только.

Будет это адаптация одной из вышедших игр в серии или совершенно новая история, пока не уточняется.

У фильма нет даты выхода.