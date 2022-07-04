    3
    Новости

    Сообщество и сайт будущей игры «Смута» отключили. Ранее ИРИ выделил разработчикам грант

    4 июля 2022
    04.07.2022
    1459
    1 минута на чтение
    Сообщество и сайт будущей игры «Смута» отключили. Ранее с разработчиками начал сотрудничать ИРИ 1

    Обновлено: добавлены комментарии ИРИ и пояснение разработчиков.

    В конце мая по сети разлетелась новость о гранте от Института развития интернета в поддержку новосибирской студии-разработчика Cyberia Limited. И не просто в поддержку, а на создание российской экшен-RPG в духе «Ведьмака» и Assassin’s Creed по Смутному времени (а в основу должен лечь исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»). Питч-документ до сих пор находится в сети.

    По данным «Коммерсанта», грант мог составлять около 260 миллионов рублей. Учитывая, что ИРИ обычно финансирует проекты на 30-50%, то итоговую стоимость проекта можно оценить в 370-520 миллионов. Гендиректор Cyberia Limited — Алексей Копцев, выходец из Wargaming и Alawar.Сообщество и сайт будущей игры «Смута» отключили. Ранее с разработчиками начал сотрудничать ИРИ

    Более того, после новостей о финансировании игры появилась информация о создании целой вселенной и съёмках сериала от ОККО. И снова на деньги ИРИ.

    И вот, в начале июля портал GoHa.Ru обратил внимание, что сайт новосибирской студии  Cyberia Limited перестал открываться (и с VPN, и без). То же самое случилось и с сообществом ВКонтакте. Сперва группа была удалена, а теперь на её месте появилась реклама другого сообщества с одним постом и одним человеком (скорее всего, кто-то быстро создал новое, заняв адрес).

    Пресс-служба на запрос «Осторожно Media» заявила, что никто с государственными деньгами не пропал. Компания ещё попросту не получила средства. «Было бы глупо пропадать, не получив грант, в этом нет смысла». ИРИ на связи с разработчиками.

    Скоро компания выпустит заявление, они в курсе этой шумихи, никто никуда не терялся.

    Судя по всему, команда уже запускает новые сообщества, которые ещё находятся в работе. На сайте висит надпись «скоро», а в паблике — «находится на реконструкции».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Проклятие Артура»: как превратить детскую сказку в фильм ужасов 4
    0
    4402
    «Проклятие Артура»: как превратить детскую сказку в фильм ужасов

    Превратить детскую сказку в слэшер — идея оригинальная, снимаем шляпу. Жаль, что она тут одна такая.

    Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка»
    0
    15603
    Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка». Итальянская планетарная опера

    Хроники песчаной планеты. Но не Дюны.

    Какие настольные игры выйдут в 2020? 34
    0
    73939
    Наши любимые настолки Hobby World

    Рассказываем об играх, навсегда влюбивших нас в настольное хобби

    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов 5
    0
    118549
    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов

    Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё ни не бывало в «Очень странных делах». 

    15 главных игр в истории Hobby World  25
    0
    166703
    Тест: Хорошо ли вы знаете игры Hobby World

    Или для вас главная настольная игра — это всё ещё «Монополия»?

    Hobby World
    0
    171451
    15 главных игр в истории Hobby World 

    21 год исполнился главному издательству настольных игр в России.

    «Род мужской»: покаяние Алекса Гарленда за всех мужчин
    0
    174213
    «Род мужской»: покаяние Алекса Гарленда за всех мужчин

    Автор бичует самых страшных чудовищ: женоненавистников!

    Видео: большой обзор Descent: Сказания тьмы + розыгрыш!
    0
    346456
    Видео: большой обзор Descent: Сказания тьмы + розыгрыш!

    Не упустите шанс выиграть коробищу!

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить