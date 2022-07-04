Сообщество и сайт будущей игры «Смута» отключили. Ранее ИРИ выделил разработчикам грант

Обновлено: добавлены комментарии ИРИ и пояснение разработчиков.

В конце мая по сети разлетелась новость о гранте от Института развития интернета в поддержку новосибирской студии-разработчика Cyberia Limited. И не просто в поддержку, а на создание российской экшен-RPG в духе «Ведьмака» и Assassin’s Creed по Смутному времени (а в основу должен лечь исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»). Питч-документ до сих пор находится в сети.

По данным «Коммерсанта», грант мог составлять около 260 миллионов рублей. Учитывая, что ИРИ обычно финансирует проекты на 30-50%, то итоговую стоимость проекта можно оценить в 370-520 миллионов. Гендиректор Cyberia Limited — Алексей Копцев, выходец из Wargaming и Alawar.

Более того, после новостей о финансировании игры появилась информация о создании целой вселенной и съёмках сериала от ОККО. И снова на деньги ИРИ.

И вот, в начале июля портал GoHa.Ru обратил внимание, что сайт новосибирской студии Cyberia Limited перестал открываться (и с VPN, и без). То же самое случилось и с сообществом ВКонтакте. Сперва группа была удалена, а теперь на её месте появилась реклама другого сообщества с одним постом и одним человеком (скорее всего, кто-то быстро создал новое, заняв адрес).

Пресс-служба на запрос «Осторожно Media» заявила, что никто с государственными деньгами не пропал. Компания ещё попросту не получила средства. «Было бы глупо пропадать, не получив грант, в этом нет смысла». ИРИ на связи с разработчиками.

Скоро компания выпустит заявление, они в курсе этой шумихи, никто никуда не терялся.

Судя по всему, команда уже запускает новые сообщества, которые ещё находятся в работе. На сайте висит надпись «скоро», а в паблике — «находится на реконструкции».