Создатель Dead or Alive и перезапуска Ninja Gaiden ушел из жизни

Если вы читаете это сообщение, значит — время пришло. Меня больше нет. Этот пост я поручил сделать особенному человеку. Моя жизнь была серией битв, в которой я побеждал. Я доставил немало хлопот, но остаюсь верен своим убеждениям. Я принимаю это без сожалений. Но мне очень жаль, что я не смог представить вам, моим фанатам, свою новую работу. Простите меня. Так получилось. Вот и все.