КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?

Классика

«Адвокат дьявола»: адская история создания фильма
Лучшие фильмы про супергероев
Новости

Создатель Dead or Alive и перезапуска Ninja Gaiden ушел из жизни

Дмитрий Кинский
16 октября 16:07
199
1 минута на чтение
Легендарный разработчик Томонобу Итагаки ушел из жизни в возрасте 58 лет — что послужило причиной, пока непонятно.
Итагаки наиболее известен как создатель серии Dead or Alive, а также руководитель перезапуска Ninja Gaiden от Team Ninja.
Прежде чем информацию подтвердили коллеги геймдизайнера, Итагаки опубликовал предсмертную записку.
Если вы читаете это сообщение, значит — время пришло. Меня больше нет. Этот пост я поручил сделать особенному человеку. Моя жизнь была серией битв, в которой я побеждал. Я доставил немало хлопот, но остаюсь верен своим убеждениям. Я принимаю это без сожалений. Но мне очень жаль, что я не смог представить вам, моим фанатам, свою новую работу. Простите меня. Так получилось. Вот и все.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

В Warhammer 40,000: Dark Heresy можно будет сыграть в 2025 году, а пока — новый трейлер

Новости

Франшизе «Трон», возможно, конец. Но Джареда Лето в этом не обвиняют
Его не спас бы даже Райан Гослинг.

Новости

Джим Кэрри готов сыграть ещё одного мультяшку из нашего детства в «Джетсонах»
От режиссёра «Мира Юрского периода».

Новости

Инсайдер: Хью Джекман останется Росомахой даже после «Секретных войн»

Новости

Анонсирован хоррор-боевик Rules of Engagement: The Grey State
Проект будет условно-бесплатным.

Новости

CD Projekt делали «Ведьмака», чтобы играть с кружкой пива в руке

Новости

«Интересно, как далеко мы сможем зайти» — AMC о будущем «Ходячих мертвецов»

Новости

Disney раскрыл бюджет «Скайуокера: Восход», и он чудовищный. Возможно, это самый дорогой фильм в истории
Бюджет просто исполинский, но студия довольна.

Новости

All You Need Is Kill, аниме-предыстория «Грани будущего»: трейлер и дата выхода

Новости

Милли Бобби Браун сыграет в сериале про девушку, которая общается с призраками
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты