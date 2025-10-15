Анонсирован хоррор-боевик Rules of Engagement: The Grey State





Игра выйдет в 2026 году на PC

Tencent Games и её дочерняя студия Grey State Studio анонсировали Rules of Engagement: The Grey State — бесплатный шутер от первого лица с элементами тактической RPG, действие которого разворачивается во вселенной Horrorverse. Игрокам предстоит стать Страйдерами — элитными оперативниками, которых нанимает загадочная организация для вылазок в The Grey State, нестабильное измерение, наполненное чудовищами и опасными артефактами. Цель проста: добыть артефакт The Vertex в самом сердце аномалии и выбраться живыми, пока другие отряды охотятся за той же наградой. Каждая вылазка начинается с минимальным снаряжением: игроки ищут ресурсы, сражаются с тварями и другими командами. В финале придётся сделать выбор — эвакуироваться с гарантированной добычей или рискнуть всем ради главного приза и схватки за место в последнем вертолёте.