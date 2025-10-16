В Warhammer 40,000: Dark Heresy можно будет сыграть в 2025 году, а пока — новый трейлер





Доступ к альфе получат лишь владельцы расширенного издания (80 долларов) и коллекционного издания. Дата полноценного релиза пока не раскрыта, однако если ориентироваться на предыдущий проект студии, Warhammer 40,000: Rogue Trader, релиз может состояться примерно через год после альфы.





Интересно, что Owlcat также подтвердила выход Rogue Trader на Nintendo Switch 2. Больше деталей в студии обещают раскрыть 25 октября на Warhammer Day.



Студия Owlcat Games выпустила тизер Warhammer 40,000: Dark Heresy, в котором объявила сроки альфа-теста. Он стартует уже до конца 2025 года.