10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры

Классика

Как изображают невесомость в кино
20 лет Риддику! Как создавалась «Чёрная дыра»
Милли Бобби Браун сыграет в сериале про девушку, которая общается с призраками

Дмитрий Кинский
14 октября 18:31
155
1 минута на чтение
По данным Deadline, звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун исполнит главную роль в фантастическом сериале «Призма» от Netflix.
Также актриса выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Рэйчел Броснахэн и компанией AGBO.
Шоураннером сериала выступит Итан Франкель, известный по «Бесстыжим» и «По волчьим законам».
В центре сюжета будет девушка Кэсси, которая может общаться с призраками. Она должна раскрыть причину загадочного феномена, из-за которого по всему миру появляются «визитеры».
Даты выхода пока нет.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

«Мы же в Питере» — трейлер второго сезона «Волшебного участка»

«Мы создали мир, который никто не смог повторить» — бывший дизайнер Skyrim о живучести игры
Авторы также решили смириться с багами и странностями игры, без которых пропала бы магия.

Шварценеггер благословил нового «Бегущего человека» на эту роль
Гленн Пауэлл лично заручился поддержкой предшественника.

Ченнинг Тейтум: «Гамбита» не сняли из-за сцен мутантского секса
«Marvel и Disney на такое никогда бы не пошли».

Джордж Мартин тоже недоволен задержкой «Ветров зимы»

Аниме по Duolingo: смотрим первый эпизод
От совы не уйдёшь!

«Ты кто такая?» — трейлер второго сезона «Фионы и Кейк»

Джа-Джа Бинкс возвращается — и сам помогает писать свою историю
Выпуск выйдет в феврале.

СМИ: Warner Bros. отклонила первое предложение Paramount о слиянии

Культовый хоррор времён Перестройки получит продолжение 30 лет спустя — «Второе прикосновение»
Герман Шендеров написал сценарий.
