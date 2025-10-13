Джордж Мартин тоже недоволен задержкой «Ветров зимы»

Джордж Мартин в рамках Comic Con в Нью-Йорке признался, что тоже недоволен такой огромной задержкой с выходом «Ветров зимы».
Я знаю про все эти споры вокруг «Ветров зимы» и задержек с ее выходом. Но у меня всегда были проблемы со сроками. Мне не нравится нарушать контракты, срывать сроки и так далее.
Писатель отчасти связывает задержку с работой над сторонними проектами — к примеру, он консультирует авторов экранизаций «Песни льда и пламени». Однако, по его словам, они отнимают у него не так много времени, как полагают фанаты.