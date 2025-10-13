КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма

Классика

Как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими
В эфире — далёкая-далёкая. История радиодрам по «Звёздным войнам»
Новости

Джордж Мартин тоже недоволен задержкой «Ветров зимы»

Дмитрий Кинский
13 октября 18:34
662
1 минута на чтение
Джордж Мартин в рамках Comic Con в Нью-Йорке признался, что тоже недоволен такой огромной задержкой с выходом «Ветров зимы».
Я знаю про все эти споры вокруг «Ветров зимы» и задержек с ее выходом. Но у меня всегда были проблемы со сроками. Мне не нравится нарушать контракты, срывать сроки и так далее.
Писатель отчасти связывает задержку с работой над сторонними проектами — к примеру, он консультирует авторов экранизаций «Песни льда и пламени». Однако, по его словам, они отнимают у него не так много времени, как полагают фанаты.

Читайте также

Джордж Мартин назвал «Ветра зимы» проклятьем

Дмитрий Кинский

17.04.2025

7662

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Аниме по Duolingo: смотрим первый эпизод

Новости

«Ты кто такая?» — трейлер второго сезона «Фионы и Кейка»

Новости

Джа-Джа Бинкс возвращается — и сам помогает писать свою историю
Выпуск выйдет в феврале.

Новости

СМИ: Warner Bros. отклонила первое предложение Paramount о слиянии

Новости

Культовый хоррор времён Перестройки получит продолжение 30 лет спустя — «Второе прикосновение»
Герман Шендеров написал сценарий.

Новости

Первый трейлер «Домовенка Кузи 2»
Премьера в марте.

Новости

«Трон: Арес» стартовал в прокате даже хуже «Морбиуса». Но кое-что может его спасти
Даже второй «Трон» был успешнее.

Новости

«Неуязвимый»: тизер 4 сезона. Кажется, теперь всё-таки правильно «Непобедимый»
А он побеждает вообще?

Новости

В финале «Миротворца» мог появиться персонаж из Marvel (но не вышло)
Райан Рейнолдс был за!

Новости

«Академия Звёздного флота»: трейлер нового «Звёздного пути» аж про 32 век
Премьера уже в январе.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты