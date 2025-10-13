КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
«Робокоп»: как родился и умер робот-полицеский
«Поле битвы: Земля». Как был создан величайший плохой фильм
СМИ: Warner Bros. отклонила первое предложение Paramount о слиянии

Дмитрий Кинский
13 октября 14:15
92
1 минута на чтение
По данным издания Bloomberg, Warner Bros. Discovery отклонила первое предложение о покупке корпорации от Paramount Skydance.
Paramount предложила 20% за акцию, но в WBD посчитали оценку компании заниженной.
Однако Paramount Skydance не планирует отступать. Сейчас конгломерат рассматривает несколько вариантов: повышение цены, обращение напрямую к акционерам WBD и привлечение финансового партнера — например, Apollo Global Management в качестве инвестора.
Также ранее стало известно, что в борьбу за поглощение Warner Bros. Discovery вступил Netflix. Однако стриминговый сервис, судя по всему, еще не сделал предложение.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

