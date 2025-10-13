СМИ: Warner Bros. отклонила первое предложение Paramount о слиянии

Paramount предложила 20% за акцию, но в WBD посчитали оценку компании заниженной.
Однако Paramount Skydance не планирует отступать. Сейчас конгломерат рассматривает несколько вариантов: повышение цены, обращение напрямую к акционерам WBD и привлечение финансового партнера — например, Apollo Global Management в качестве инвестора.
Также ранее стало известно, что в борьбу за поглощение Warner Bros. Discovery вступил Netflix. Однако стриминговый сервис, судя по всему, еще не сделал предложение.
