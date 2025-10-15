All You Need Is Kill, аниме-предыстория «Грани будущего»: трейлер и дата выхода

Студия Warner Bros. опубликовала трейлер аниме-фильма All You Need Is Kill ( «Тебе надо только убивать» ) по мотивам одноимённой книги Хироси Сакурадзаки. На этой же книге основан голливудский боевик «Грань будущего». По его сюжету на Землю напали инопланетяне, а военный Кейдж оказывается в «дне сурка» — вновь и вновь после гибели просыпается утром того же дня.
Но аниме — это, скорее, предыстория событий, показанных в «Грани будущего». Здесь главной героиней становится воительница Рита Вратаски, которая умела «перезапускать день» ещё до Кейджа (Кэйдзи в оригинале).
Фильм снят на японской студии Studio 4°C («Берсерк: Золотой век», «Железобетон»), режиссёр Кэнитиро Акимото — для него это режиссёрский дебют, но как аниматор он работал, например, над «Детьми моря». Дата выхода в Японии — 9 января 2026 года, в других странах мультфильм появится позже.
