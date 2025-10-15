КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры

10 лучших фантастических фильмов Стивена Спилберга
Все фильмы про короля Артура
All You Need Is Kill, аниме-предыстория «Грани будущего»: трейлер и дата выхода

Кот-император
15 октября 09:16
110
1 минута на чтение
Студия Warner Bros. опубликовала трейлер аниме-фильма All You Need Is Kill ( «Тебе надо только убивать» ) по мотивам одноимённой книги Хироси Сакурадзаки. На этой же книге основан голливудский боевик «Грань будущего». По его сюжету на Землю напали инопланетяне, а военный Кейдж оказывается в «дне сурка» — вновь и вновь после гибели просыпается утром того же дня.
Но аниме — это, скорее, предыстория событий, показанных в «Грани будущего». Здесь главной героиней становится воительница Рита Вратаски, которая умела «перезапускать день» ещё до Кейджа (Кэйдзи в оригинале).

Фильм снят на японской студии Studio 4°C («Берсерк: Золотой век», «Железобетон»), режиссёр Кэнитиро Акимото — для него это режиссёрский дебют, но как аниматор он работал, например, над «Детьми моря». Дата выхода в Японии — 9 января 2026 года, в других странах мультфильм появится позже.
Что за фильм?

«Грань будущего». Умный и ироничный боевик с претензией на оригинальность

Александр Гагинский

17.07.2014

50072

Нечасто такие встретишь в наше время.

Культовая «Грань будущего» с Томом Крузом скоро получит продолжение: съёмки уже запланированы

Кот-император

26.09.2025

6754

Живи, Умри, Повтори!

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

