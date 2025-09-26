Культовая «Грань будущего» с Томом Крузом скоро получит продолжение: съёмки уже запланированы

Фантастический боевик «Грань будущего» с Томом Крузом и Эмили Блант при выходе не был хитом в прокате, но у зрителей и критиков стал своего рода культовым. Многие считают его одним из лучших фильмов прошлого десятилетия («Мир фантастики» тоже включил в топ в своё время).
Разговоры о возможном продолжении ходили давно, но только сейчас появилось подтверждение, хотя и необычное. На сайте Production Weekly, отслеживающем графики съёмок, появилась информация, что съёмки фильма «Грань будущего 2» начнутся в конце 2026 года.
Скорее всего, это чисто рабочее название. Многие ещё при выходе первого фильма отмечали, что его название слишком безликое, и на его место лучше подошёл бы слоган — «Живи. Умри. Повтори» (Live. Die. Repeat). Режиссёр Даг Лайман ещё 8 лет назад говорил, что хотел бы использовать его в названии сиквела — возможно, когда дело дойдёт до релиза, так и будет.
Что касается актёров, и Круз, и Блант ранее говорили, что охотно снимутся в продолжении. Официального подтверждения их участия пока нет, но недавно Том Круз заключил многолетний контракт со студией Warner Bros., и похоже, этот фильм в него входит как один из приоритетных. Даг Лайман сказал в интервью:
Даг Лайман
Вообще, мы с Томом пересмотрели его месяца два назад, ведь я его 10 лет не пересматривал. И я такой: «Ого, да ведь это реально отличный фильм».
Думаю, это лучший комплимент фильму, когда люди ждут его сиквел. И лучший комплимент, когда Warner Bros. постоянно поднимают тему: «Когда вы уже возьмётесь делать ещё один такой?»