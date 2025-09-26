КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году

Классика

Советские и российские фильмы ужасов: от «Вия» до «Гоголя»
Фильм по Deus Ex: сценарий неснятой экранизации
Новости

Культовая «Грань будущего» с Томом Крузом скоро получит продолжение: съёмки уже запланированы

Кот-император
26 сентября 09:30
286
2 минуты на чтение
Фантастический боевик «Грань будущего» с Томом Крузом и Эмили Блант при выходе не был хитом в прокате, но у зрителей и критиков стал своего рода культовым. Многие считают его одним из лучших фильмов прошлого десятилетия («Мир фантастики» тоже включил в топ в своё время).
Разговоры о возможном продолжении ходили давно, но только сейчас появилось подтверждение, хотя и необычное. На сайте Production Weekly, отслеживающем графики съёмок, появилась информация, что съёмки фильма «Грань будущего 2» начнутся в конце 2026 года.
Скорее всего, это чисто рабочее название. Многие ещё при выходе первого фильма отмечали, что его название слишком безликое, и на его место лучше подошёл бы слоган — «Живи. Умри. Повтори» (Live. Die. Repeat). Режиссёр Даг Лайман ещё 8 лет назад говорил, что хотел бы использовать его в названии сиквела — возможно, когда дело дойдёт до релиза, так и будет.
Что касается актёров, и Круз, и Блант ранее говорили, что охотно снимутся в продолжении. Официального подтверждения их участия пока нет, но недавно Том Круз заключил многолетний контракт со студией Warner Bros., и похоже, этот фильм в него входит как один из приоритетных. Даг Лайман сказал в интервью:
Даг Лайман
Вообще, мы с Томом пересмотрели его месяца два назад, ведь я его 10 лет не пересматривал. И я такой: «Ого, да ведь это реально отличный фильм».

Думаю, это лучший комплимент фильму, когда люди ждут его сиквел. И лучший комплимент, когда Warner Bros. постоянно поднимают тему: «Когда вы уже возьмётесь делать ещё один такой?»

Читайте также

«Грань будущего». Умный и ироничный боевик с претензией на оригинальность

Александр Гагинский

17.07.2014

49809

Нечасто такие встретишь в наше время.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Тизер и кадры сериала «Полдень» по Стругацким: Максим Каммерер спасает планету

Новости

Трейлер 3 сезона антологии «Звездные войны: Видения»
Премьера ожидается в октябре.

Новости

Почему Генри Кавилл ушёл из «Ведьмака»? Рассказывают создатели «Ведьмака»
Как остальные отреагировали на решение актёра.

Новости

Плюшевый единорог с лазером из задницы в трейлере «В твоих снах»

Новости

Брэндон Сандерсон и Питер Оруллиан напишут фэнтезийную трилогию The Strata Wars

Новости

Второй трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел»
Премьера ожидается в декабре.

Новости

Авторы Genshin Impact анонсировали игру в духе Animal Crossing

Новости

Режиссёр «Хищника: Планета смерти» сознался, будет ли в фильме Чужой
«Вейланд-Ютани» же есть!

Новости

Создатель «Чужого: Земля» порассуждал о втором сезоне
Сказал много, всего но ничего конкретного.

Новости

Deus Ex, Battlefield 6 и Saros — что показали на State of Play 2025
Собрали самые важные анонсы.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты