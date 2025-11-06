Создатель Kingdom Come: Deliverance разочаровался The Outer Worlds 2

Творческий директор Kingdom Come: Deliverance и глава студии Warhorse Дэниэль Вавра поставил недавно вышедшей The Outer Worlds 2 оценку 7 из 10 баллов.
Разработчик огорчился, что авторы его любимой Fallout: New Vegas за 15 лет не смогли придумать хоть одну новую механику — даже несмотря на технологический прогресс и все деньги Microsoft.
Может ли кто-нибудь из вас вспомнить хоть одну новую игровую механику, которой не было в Deus Ex или оригинальных Fallout 25 лет назад? Я, к сожалению, не могу. Дайте мне живой, смоделированный мир! Настоящую нелинейность! Дайте мне что-нибудь кроме лутбоксов, загрузочных экранов и прохождения уровней в статичном, заскриптованном мире.