Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Невероятно красивые готические фильмы
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры
Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства

«Кто подставил кролика Роджера»: 8 фактов, которых вы не знали
Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе
Создатель Kingdom Come: Deliverance разочаровался The Outer Worlds 2

Дмитрий Кинский
6 ноября 18:35
116
1 минута на чтение
Творческий директор Kingdom Come: Deliverance и глава студии Warhorse Дэниэль Вавра поставил недавно вышедшей The Outer Worlds 2 оценку 7 из 10 баллов.
Разработчик огорчился, что авторы его любимой Fallout: New Vegas за 15 лет не смогли придумать хоть одну новую механику — даже несмотря на технологический прогресс и все деньги Microsoft.
Может ли кто-нибудь из вас вспомнить хоть одну новую игровую механику, которой не было в Deus Ex или оригинальных Fallout 25 лет назад? Я, к сожалению, не могу. Дайте мне живой, смоделированный мир! Настоящую нелинейность! Дайте мне что-нибудь кроме лутбоксов, загрузочных экранов и прохождения уровней в статичном, заскриптованном мире.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

