Стартовал предзаказ книг-игр по мотивам «Мифов Ктулху» Лавкрафта

На CrowdRepublic стартовал предзаказ книг-игр по произведениям Говарда Лавкрафта. В этой кампании три переосмысляются«Зов Ктулху», «Морок над Иннсмутом» и «Хребты безумия».

Только представьте: вас, джентльмена (или леди) из ревущих двадцатых, вдруг занесло в такой тоскливый городок. Как вы поступите? Сможете ли не впасть в отчаяние и безумие? Сможете ли спастись из лап служителей Дагона? А может, вам удастся остановить зловещий культ?

Как и в других книга-играх, всё зависит от вашего выбора: внизу каждой страницы вам даны варианты развития событий. Выберите подходящий для вас и узнайте, что ждёт дальше. Помнить, пути назад нет. А злой рок играет против вас!

Что внутри:

можно заказать комплект трёх книг;

интерактивные переосмысления с дополнительным сюжетом;

атмосферные чёрно-белые иллюстрации;

несколько концовок;

в конце книги — приложение с персонажами и чудовищами.

Дополнительно можно заказать «Бестиарий Лавкрафта», артбуки-энциклопедии «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта» и стартовый набор «Зов Ктулху».

Доставка планируется с августа. На предзаказе цена за комплект составляет 1400 рублей.