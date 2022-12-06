Стартовала кампания по выпуску аксессуаров НРИ: от органайзеров до кружек

На CrowdRepublic стартовала необычная кампания, в которой можно заказать массу разных и необычных аксессуаров ручной работы для настольных ролевых игр. Помимо более-менее привычных деревянных органайзеров и дайс-тауэров разных размеров доступны блокноты и планшеты для персонажей, а также кружки!
Вот более-менее полный список:
- декоративная свеча;
- кружка игрока;
- деревянные органайзеры разных размеров;
- дайс-тауэры;
- дайс-боксы;
- блокноты и планшеты для персонажей;
- карты, колоды заклинаний;
- ширмы разных размеров и модификаций.
Важно: участники, сделавшие заказ до полуночи 8 декабря (по мск), получат в качестве подарка любую дополнительную награду (но она должна быть дешевле основной).
Отправка запланирована на февраль 2023-го.
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