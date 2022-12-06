Стартовала кампания по выпуску аксессуаров НРИ: от органайзеров до кружек

На CrowdRepublic стартовала необычная кампания, в которой можно заказать массу разных и необычных аксессуаров ручной работы для настольных ролевых игр. Помимо более-менее привычных деревянных органайзеров и дайс-тауэров разных размеров доступны блокноты и планшеты для персонажей, а также кружки!

Вот более-менее полный список:

декоративная свеча;

кружка игрока;

деревянные органайзеры разных размеров;

дайс-тауэры;

дайс-боксы;

блокноты и планшеты для персонажей;

карты, колоды заклинаний;

ширмы разных размеров и модификаций.

Важно: участники, сделавшие заказ до полуночи 8 декабря (по мск), получат в качестве подарка любую дополнительную награду (но она должна быть дешевле основной).

Отправка запланирована на февраль 2023-го.