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    Новости

    Стартовала кампания по выпуску аксессуаров НРИ: от органайзеров до кружек

    6 декабря 2022
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    06.12.2022
    602
    0 минут на чтение
    Стартовала кампания по выпуску аксессуаров НРИ: от органайзеров до кружек

    На CrowdRepublic стартовала необычная кампания, в которой можно заказать массу разных и необычных аксессуаров ручной работы для настольных ролевых игр. Помимо более-менее привычных деревянных органайзеров и дайс-тауэров разных размеров доступны блокноты и планшеты для персонажей, а также кружки!

    Вот более-менее полный список:

    • декоративная свеча;
    • кружка игрока;
    • деревянные органайзеры разных размеров;
    • дайс-тауэры;
    • дайс-боксы;
    • блокноты и планшеты для персонажей;
    • карты, колоды заклинаний;
    • ширмы разных размеров и модификаций.

    Важно: участники, сделавшие заказ до полуночи 8 декабря (по мск), получат в качестве подарка любую дополнительную награду (но она должна быть дешевле основной).

    Отправка запланирована на февраль 2023-го.

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