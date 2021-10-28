«Страх освободит людей от греха» — вышел трейлер сериала «Зов ада»

Netflix опубликовал полноценный трейлер южнокорейского фантастического мини-сериала «Зов ада» .
По сюжету люди получают предсказание о своей смерти, после чего за ними приходят монстры, вынося жестокие приговоры и забирая их души в преисподнюю. Вместе с этим образовывается религиозная группа, которая считает, что все эти события — кара божья.
Режиссером выступил Ён Сан-хо, снявший хоррор «Поезд в Пусан». Он же написал сценарий вместе с Чхве Гю-соком.
Премьера состоится 19 ноября.
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