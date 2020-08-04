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    Новости

    Студия Леонардо Ди Каприо теперь будет делать фильмы и сериалы для Apple TV+

    4 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    04.08.2020
    2087
    0 минут на чтение
    Студия Леонардо Ди Каприо теперь будет делать фильмы и сериалы для Apple TV+

    Студия Леонардо Ди Каприо Appian Way заключила многолетний контракт с Apple на производство фильмов и сериалов для Apple TV+.

    Прежде она в течение трех лет сотрудничала с Paramount Pictures, а до этого — с Warner Bros.

    Appian Way уже занимается несколькими крупными проектами, среди которых картина «Убийцы Цветочной Луны». В нем Леонардо Ди Каприо вновь объединится с Мартином Скорсезе. Apple выделила на фильм 200 миллионов долларов, однако он выйдет как в онлайн-кинотеатре, так и в традиционном прокате.

    Также у студии в производстве сериал «Сияющие девочки», в котором сыграют Элизабет Мосс и Леонардо Ди Каприо.

    Напомним, в кинокомпания выпустила такие фильмы, как «Волк с Уолл-стрит», «Остров проклятых», «Авиатор» и другие.

     

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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