Студия Леонардо Ди Каприо теперь будет делать фильмы и сериалы для Apple TV+

Студия Леонардо Ди Каприо Appian Way заключила многолетний контракт с Apple на производство фильмов и сериалов для Apple TV+.
Прежде она в течение трех лет сотрудничала с Paramount Pictures, а до этого — с Warner Bros.
Appian Way уже занимается несколькими крупными проектами, среди которых картина «Убийцы Цветочной Луны». В нем Леонардо Ди Каприо вновь объединится с Мартином Скорсезе. Apple выделила на фильм 200 миллионов долларов, однако он выйдет как в онлайн-кинотеатре, так и в традиционном прокате.
Также у студии в производстве сериал «Сияющие девочки», в котором сыграют Элизабет Мосс и Леонардо Ди Каприо.
Напомним, в кинокомпания выпустила такие фильмы, как «Волк с Уолл-стрит», «Остров проклятых», «Авиатор» и другие.
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