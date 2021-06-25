«Сверхъестественное» возвращается! В виде приквела про родителей Винчестеров

Нельзя так просто взять и вернуть паспорт.

Канал The CW возвращается во вселенную «Сверхъестественного» — самого важного и значимого своего сериала за свою историю. Шоу продержалось в эфире 15 лет, и потому неудивительно, что продюсеры решили запустить в работу новый проект.

«Винчестеры» расскажет о родителях Сэма и Дина — Джоне и Мэри Винчестерах. Зрителям обещают показать историю спасения не только Мэри, но и всего мира!

Продюсерами проекта выступают Дженсен Эклз (Дин Винчестер) и его жена Дэннила, сыгравшая в поздних сезонах сериала Анаэль, сестру Джо. Эклз станет рассказчиком, который будет направлять повествование за кадром. Ещё одним продюсером и заодно сценаристом будет Робби Томпсон («Иерихон», «Живая мишень»).

Производством займётся собственная продюсерская компания Эклзов Chaos Machine Productions совместно с Warner Bros. Television.

Даты выхода пока нет.