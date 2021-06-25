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    Новости

    «Сверхъестественное» возвращается! В виде приквела про родителей Винчестеров

    25 июня 2021
    25.06.2021
    3327
    0 минут на чтение
    «Сверхъестественное» возвращается! В виде приквела про родителей Винчестеров

    Нельзя так просто взять и вернуть паспорт.

    Канал The CW возвращается во вселенную «Сверхъестественного» — самого важного и значимого своего сериала за свою историю. Шоу продержалось в эфире 15 лет, и потому неудивительно, что продюсеры решили запустить в работу новый проект.

    «Винчестеры» расскажет о родителях Сэма и Дина — Джоне и Мэри Винчестерах. Зрителям обещают показать историю спасения не только Мэри, но и всего мира!

    Продюсерами проекта выступают Дженсен Эклз (Дин Винчестер) и его жена Дэннила, сыгравшая в поздних сезонах сериала Анаэль, сестру Джо. Эклз станет рассказчиком, который будет направлять повествование за кадром. Ещё одним продюсером и заодно сценаристом будет Робби Томпсон («Иерихон», «Живая мишень»).

    Производством займётся собственная продюсерская компания Эклзов Chaos Machine Productions совместно с Warner Bros. Television.

    Даты выхода пока нет.

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