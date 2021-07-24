    3
    Новости

    Телескоп горизонта событий получил снимок джета черной дыры

    24 июля 2021
    24.07.2021
    1395
    2 минуты на чтение

    Два года назад ученые, работавшие с Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) выпустили первый в истории снимок черной дыры. Изображение подтвердило многие гипотезы относительно этих массивных, компактных объектов, но команда не останавливаться на достигнутом. Последние обнародованные данные сосредоточены на другой цели — активной галактике, известной как Центавр А, и ее джетах. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

    EHT — это не один самостоятельный инструмент. Этот «телескоп» состоит из радиотелескопов, разбросанных по всему миру. Наблюдая один и тот же объект через каждый из них, ученые могут объединить данные при помощи временных отметок на атомных часах и многочисленных циклов на суперкомпьютерах. На сбор изображений EHT уходят месяцы, но и результаты стоят того. Мы бы никогда не смогли рассмотреть черную дыру в M87 через один единственный телескоп, и никогда прежде Центавр А не представал перед нами в таких деталях.

    Центавр А интересен из-за своего активного галактического ядра. Черная дыра в ее центре занята поглощением вещества и выбросами релятивистских джетов в глубокий космос. Это делает Центавр А одной из ближайших к нам галактик, достаточно ярких на радиочастотах. Это пятая по яркости галактика в небе, так что к ней часто обращают свои телескопы астрономы-любители. В сети можно найти множество красочных снимков Центавра А.

    Телескоп горизонта событий получил снимок джета черной дыры 1

    Телескоп горизонта событий получил детальные изображения потоков вещества из центра Центавра А, на которых видно, что у джетов темная середина и яркие края / © M. Janssen, Nature Astronomy (2021) 10.1038

    Снимки EHT, возможно, не настолько визуально захватывающие, но лишь до тех пор, пока не разберешься в том, что на них изображено. Как видно на снимке сверху, EHT удалось детализировать изображение джета плазмы, испущенного галактическим ядром. Несмотря на то, что джет находится в 10 миллионах световых лет от Земли, команда сумела детально изучить его структуру.

    Этот снимок джета в 16 раз четче всех предыдущих наблюдений. Судя по данным, светится только край потока, но команда отмечает, что такое впечатление возникает только при сильном приближении. Некоторые из прошлых анализов других джетов черных дыр предполагали наличие этой трубкоподобной структуры, теперь же появилось больше точных данных. Причина такого строения неясна, но ее причиной может быть взаимодействие краев с неподвижными газовыми облаками, из-за чего первые разогреваются и светятся.

    Наблюдения вблизи черной дыры показывают, что «трубка» сужается в «конус», но основание все равно остается достаточно широким. Это может означать, что источником джета является аккреционный диск черной дыры, но некоторые ученые считают, что джеты используют энергию вращения черной дыры, чтобы вырываться наружу с такой силой. EHT пока еще не ответил на все вопросы ученых относительно черных дыр, но он вполне может направить их в нужное русло.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Девушки из воды. Русалки и другие обитательницы водоёмов
    0
    20487
    Девушки из воды. Русалки и другие обитательницы водоёмов

    Русалки, нимфы, наяды и другие прекрасные и опасные мифические существа.

    Читаем книгу: Полина Граф «Монструм»
    0
    57454
    Читаем книгу: Полина Граф «Монструм»

    Фэнтезийная космоопера, в которой небесные тела — это разные расы из различных префектур.

    Видео: распаковка Warhammer Age of Sigmar: Dominion
    0
    140542
    Видео: распаковка Warhammer Age of Sigmar: Dominion

    Двадцать минут превозмоганий!

    Улица страха
    0
    70421
    Ужасы нашего городка. Обзор трилогии Netflix «Улица страха»

    Неожиданно хорошая экранизация книжного сериала Р. Л. Стайна, в которой от оригинала не осталось практически ничего

    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву
    0
    269708
    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву

    Головка пальца ноги.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 1
    0
    134981
    Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее». Отличный сборник незаслуженно забытого автора

    Необычный, странный, со своим специфическим стилем, он и сейчас выглядит немного непривычным.

    Американский вампир
    0
    175578
    Хорошие, плохие, звёздно-полосатые: серия комиксов «Американский вампир»

    Взгляд на эволюцию американской нации со стороны бессмертных.

    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект»
    0
    191305
    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект»

    Киллербот отправляется в большое приключение.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить