Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

10 лучших ролей Иэна Холма: хоббит, андроид, Наполеон, маньяк
Невероятно красивые готические фильмы
The Blood of Dawnwalker будет напоминать настольные ролевки и оригинальные Fallout

Дмитрий Кинский
25 ноября 13:36
232
1 минута на чтение
Геймдиректор The Blood of Dawnwalker Кондар Томашкевич рассказал, что структурно грядущая экшен-RPG от бывших разработчиков «Ведьмака 3» будет ближе к настольным ролевым играм.
Вы можете бросить вызов главному антагонисту в любой момент. И только вы решаете, сделать это в одиночку или сначала заручиться поддержкой и прокачаться, выполняя квесты. Мы хотим делать игры ближе к настольным ролевкам, чтобы дать больше свободы.
По его словам, порой игра напоминает симулятор и песочницу, однако на деле это совсем не так.
Kingdom Come Deliverance — неплохой референс. Но там все-таки есть основной квест. <...> Мы же опираемся на наш предыдущий опыт и стараемся сделать квесты интересными. Мы хотим построить повествование так, чтобы вовлечь и погрузить игрока, при этом дав ему больше свободы. В этом плане наша игра больше похожа на оригинальные Fallout, где у вас есть четкая цель, а все остальное опционально. Вы путешествуете по миру и сами решаете, что хотите делать. Главного квеста нет.
Релиз The Blood of Dawnwalker состоится в 2026 году.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

