Твиттер-аккаунт сериала опубликовал первый тизер седьмого и заключительного сезона шоу. В коротком ролике нам показывают вернувшегося Колсона, который не понимает, почему вся его команда замерла и не может ни слова проронить.

Will you accept this mission? Watch the premiere of Marvel's #AgentsofSHIELD Wednesday, May 27 on ABC. pic.twitter.com/L6SWMq4C6b — Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) April 14, 2020

Вместе с роликом канал назвал и дату выхода — 27 мая. Всего в сезоне нас ждёт 13 эпизодов, которые завершат историю подразделения.

«Агенты Щ.И.Т.» — один из последних сериалов закрытого подразделения Marvel Television (будет ещё Helstrom). С 2019-го ТВ-отдел перешёл под управление Marvel Studios, которое занимается фильмами.

Шоу едва не закрыли в 2017-м из-за внутренних проблем между Disney и ABC, но студия настояла на продолжении.