Твиттер-аккаунт сериала опубликовал первый тизер седьмого и заключительного сезона шоу. В коротком ролике нам показывают вернувшегося Колсона, который не понимает, почему вся его команда замерла и не может ни слова проронить.

Вместе с роликом канал назвал и дату выхода — 27 мая. Всего в сезоне нас ждёт 13 эпизодов, которые завершат историю подразделения.

Тизер финального сезона «Агентов Щ.И.Т.». Сериал возвращается в мае 1

«Агенты Щ.И.Т.» — один из последних сериалов закрытого подразделения Marvel Television (будет ещё Helstrom). С 2019-го ТВ-отдел перешёл под управление Marvel Studios, которое занимается фильмами.

Шоу едва не закрыли в 2017-м из-за внутренних проблем между Disney и ABC, но студия настояла на продолжении.

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Из-за слабой связи с MCU многие поклонники Marvel игнорируют «Агентов Щ.И.Т.а.» — и совершенно напрасно!

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