Твиттер-аккаунт сериала опубликовал первый тизер седьмого и заключительного сезона шоу. В коротком ролике нам показывают вернувшегося Колсона, который не понимает, почему вся его команда замерла и не может ни слова проронить.

Will you accept this mission? Watch the premiere of Marvel's #AgentsofSHIELD Wednesday, May 27 on ABC. pic.twitter.com/L6SWMq4C6b

— Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) April 14, 2020