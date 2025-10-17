Только большим фанатам и со скидкой — что говорят критики о Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Иногда мне хочется продолжать играть в Bloodlines 2, а порой — просто выключить. <...> Понравилась ли мне игра? Конечно. Однозначно да. Порекомендовал бы я игру? Это уже сложный вопрос. Несмотря на все различия, именно этим новая игра похожа на оригинал. У них множество недостатков, но в то же время они уникальны и замечательны.