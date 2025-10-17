Только большим фанатам и со скидкой — что говорят критики о Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, которая прошла через производственный ад и смену разработчиков, получила ожидаемые 67 из 100 баллов на Metacritic.
Больше всего критики остались недовольны боевой системой и оптимизацией. Из плюсов упоминают разве что сюжет да хорошо озвученных персонажей.
PC Gamer
Здесь захватывающая история, полная интриг и убийств. Это игра, которая пытается найти свое место во франшизе как сиквел.
Wccftech
Это точно не классика. Дополнительный контент в лучшем случае посредственный, а оптимизация — одна из худших за последнее время. Тем не менее атмосфера сеттинга сохранилась, бои получились увлекательными, а основной сюжет хорошо проработан. Фанатам можно порекомендовать, но только со скидкой.
IGN
Иногда мне хочется продолжать играть в Bloodlines 2, а порой — просто выключить. <...> Понравилась ли мне игра? Конечно. Однозначно да. Порекомендовал бы я игру? Это уже сложный вопрос. Несмотря на все различия, именно этим новая игра похожа на оригинал. У них множество недостатков, но в то же время они уникальны и замечательны.
PCGamesN
Bloodlines 2 не смогла вернуть магию оригинала, зато еще более ярко подсветила худшие стороны классики вроде неуклюжей боевой системы и ужасной производительности. Давние фанаты Vampire: The Masquerade могут насладиться путешествием по заснеженным улицам Сиэтла, знакомством с его отлично прописанными персонажами и уникальными стилями игры каждого клана. Но игра далека от идеала.
Eurogamer
The Chinese Room собрала что-то из коробки с деталями, но их экшен-RPG кажется пустой и нерабочей. Искупляет это лишь блестящие персонажи и актерская игра.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.