Трейлер: «Левша» Лескова превратился в стимпанк про коварных шпионских блох

В сети появился новый трейлер шпионского стимпанк-детектива (да, именно так!), снятого по очень отдалённым мотивам повести Николая Лескова «Левша». В повести не было особой фантастики — был только мастер Левша, способный подковать сложнейшую механическую блоху. В новой версии «Левша» превратился в шпионское кино. Теперь блоха — «жучок» иноземной (судя по всему, британской) разведки, и Левша борется с шпионами при помощи забавных стимпанковских технологий. Режиссёр картины — Владимир Беседин (короткометражный «Майор Гром»). Мастера Левшу сыграл Юрий Колокольников. Поразиться мощной фантазии создателей и вольному обращению с классикой можно будет в кинотеатрах с 22 января 2026 года.