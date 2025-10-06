КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

10 лучших ролей Иэна Холма: хоббит, андроид, Наполеон, маньяк
Kingsman: серия комиксов и фильмов супершпионской фантастики
Трейлер: «Левша» Лескова превратился в стимпанк про коварных шпионских блох

Кот-император
6 октября 12:30
203
1 минута на чтение
В сети появился новый трейлер шпионского стимпанк-детектива (да, именно так!), снятого по очень отдалённым мотивам повести Николая Лескова «Левша». В повести не было особой фантастики — был только мастер Левша, способный подковать сложнейшую механическую блоху. В новой версии «Левша» превратился в шпионское кино. Теперь блоха — «жучок» иноземной (судя по всему, британской) разведки, и Левша борется с шпионами при помощи забавных стимпанковских технологий. Режиссёр картины — Владимир Беседин (короткометражный «Майор Гром»). Мастера Левшу сыграл Юрий Колокольников. Поразиться мощной фантазии создателей и вольному обращению с классикой можно будет в кинотеатрах с 22 января 2026 года.

