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    Новости

    Трейлер документального сериала «Энфилдский полтергейст» от Apple

    26 сентября 2023
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    26.09.2023
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    Трейлер документального сериала «Энфилдский полтергейст» от Apple

    Apple TV+ опубликовал трейлер документального сериала «Энфилдский полтергейст».

    Документалка опирается на более чем 250 часов архивных аудиозаписей Мориса Гросса, исследователя паранормальных явлений.

    На протяжении четырех эпизодов авторы реконструируют события, которые сопровождали самый известный случай фиксации сверхъестественных явлений в Лондоне 1977 года.

    Премьера состоится 27 октября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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