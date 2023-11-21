Трейлер короткометражного спин-офф «Гадкого я» про Вектора

Студия Illumination представила трейлер короткометражного спин-оффа «Гадкого я» под названием Mooned.

В центре сюжета будет Вектор, которого вновь озвучит Джейсон Сигел. Без миньонов дело тоже не обойдется.

Напомним, в конце первой части проиграл Грю и оказался на Луне, откуда ему теперь предстоит выбраться.

Премьера состоится 22 декабря.