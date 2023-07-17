Трейлер российского НФ-фильма «Человек ниоткуда»

Кинокомпания «Наше кино» опубликовал трейлер российского фантастического фильма «Человек ниоткуда».

По сюжету в 1960 году в ходе засекреченного запуска ракеты перед первым полетом человека в космос корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения. В результате герой очнулся в 2023 году, напрочь позабыв о своей прошлой жизни.

Режиссером выступает Ренат Давлетьяро, известный по фильму «Петрополис». А главную роль исполняет Александр Метелкин.

Премьера состоится 2 ноября.