Трейлер российского НФ-фильма «Человек ниоткуда»

Кинокомпания «Наше кино» опубликовал трейлер российского фантастического фильма «Человек ниоткуда».
По сюжету в 1960 году в ходе засекреченного запуска ракеты перед первым полетом человека в космос корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения. В результате герой очнулся в 2023 году, напрочь позабыв о своей прошлой жизни.
Режиссером выступает Ренат Давлетьяро, известный по фильму «Петрополис». А главную роль исполняет Александр Метелкин.
Премьера состоится 2 ноября.
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Редактор
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Александр Ремизов
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