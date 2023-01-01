Трейлер спецэпизода «Могучих рейнджеров» с актерами из оригинального сериала

Netflix представил трейлер спецэпизода «Могучих рейнджеров» под названием «Раз и навсегда», приуроченного к 30-летию франшизы.
По сюжету героям предстоит вновь сразиться со своим заклятым врагом — Ритой Репульсой и ее миньонами.
В проекте появятся актеры из оригинального сериала, включая Дэвида Йоста, Кэтрин Сазерленд, Стива Карденаса и не только.
Премьера состоится 19 апреля.
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