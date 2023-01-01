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    Новости

    Трейлер спецэпизода «Могучих рейнджеров» с актерами из оригинального сериала

    22 марта 2023
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    22.03.2023
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    Трейлер спецэпизода «Могучих рейнджеров» с актерами из оригинального сериала

    Netflix представил трейлер спецэпизода «Могучих рейнджеров» под названием «Раз и навсегда», приуроченного к 30-летию франшизы.

    По сюжету героям предстоит вновь сразиться со своим заклятым врагом — Ритой Репульсой и ее миньонами.

    В проекте появятся актеры из оригинального сериала, включая Дэвида Йоста, Кэтрин Сазерленд, Стива Карденаса и не только.

    Премьера состоится 19 апреля.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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