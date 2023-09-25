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    «Твин Пикс», «Секретные материалы» и «Игра престолов» — топ-100 лучших сериалов по версии IGN

    25 сентября 2023
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    25.09.2023
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    «Твин Пикс», «Секретные материалы» и «ИгТоп-100 лучших сериалов по версии IGN

    Журналисты из IGN составили список из 100 лучших сериалов за всю историю кинематографа.

    В топ попали только с шоу с завершенными сюжеты. Более того, во внимание принимали, насколько хорошо тайтл сохранился и как повлиял на индустрию или поп-культуру в целом.

    Разумеется, в списке оказалось немало фантастики. Например, в топ-10 вошли «Симпсоны», «Секретные материалы», «Твин Пикс», «Сумеречная зона» и «Игра престолов».

    Также в материале упоминаются:

    • «Остаться в живых»;
    • «Звездный путь: Следующее поколение»;
    • «Хранители» от HBO;
    • Оригинальный «Звездный путь»;
    • «Баффи — истребительница вампиров»;
    • «Аватар: Легенда об Аанге»;
    • «Конь БоДжек»;
    • «Доктор Кто»;
    • «Рик и Морти»;
    • «Футурама»;
    • «Южный парк»;
    • «Призраки дома на холме»;
    • «Светлячок;
    • «Время приключений».
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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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