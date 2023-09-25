«Твин Пикс», «Секретные материалы» и «Игра престолов» — топ-100 лучших сериалов по версии IGN

Журналисты из IGN составили список из 100 лучших сериалов за всю историю кинематографа.
В топ попали только с шоу с завершенными сюжеты. Более того, во внимание принимали, насколько хорошо тайтл сохранился и как повлиял на индустрию или поп-культуру в целом.
Разумеется, в списке оказалось немало фантастики. Например, в топ-10 вошли «Симпсоны», «Секретные материалы», «Твин Пикс», «Сумеречная зона» и «Игра престолов».
Также в материале упоминаются:
- «Остаться в живых»;
- «Звездный путь: Следующее поколение»;
- «Хранители» от HBO;
- Оригинальный «Звездный путь»;
- «Баффи — истребительница вампиров»;
- «Аватар: Легенда об Аанге»;
- «Конь БоДжек»;
- «Доктор Кто»;
- «Рик и Морти»;
- «Футурама»;
- «Южный парк»;
- «Призраки дома на холме»;
- «Светлячок;
- «Время приключений».
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Редактор
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