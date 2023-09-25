«Твин Пикс», «Секретные материалы» и «Игра престолов» — топ-100 лучших сериалов по версии IGN

Журналисты из IGN составили список из 100 лучших сериалов за всю историю кинематографа.

В топ попали только с шоу с завершенными сюжеты. Более того, во внимание принимали, насколько хорошо тайтл сохранился и как повлиял на индустрию или поп-культуру в целом.

Разумеется, в списке оказалось немало фантастики. Например, в топ-10 вошли «Симпсоны», «Секретные материалы», «Твин Пикс», «Сумеречная зона» и «Игра престолов».

Также в материале упоминаются: