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    «Ты — это не я»: трейлер фантастической драмы с Махершалой Али «Лебединая песнь»

    5 ноября 2021
    05.11.2021
    976
    0 минут на чтение

    Apple TV+ представила первый трейлер фантастической драмы «Лебединая песнь» — о том, чем люди готовы пожертвовать, чтобы сделать счастливее близких.

    В центре сюжета — персонаж Махершалы Али по имени Кэмерон. Он любящий муж и отец, но вскоре у него диагностируют терминальную стадию серьёзного заболевания. Доктор предлагает экспериментальное решение в виде… клона с памятью Кэмерона. Оно должно помочь справиться с горем ему самому и его семье.

    Помимо Али в фильме сыграли Гленн Клоуз, Наоми Харрис, Аквафина. «Песню» написал и поставил ирландский постаовщик Бенджамин Клири («Волна», «Заика»).

    Премьера — 17 декабря на Apple TV+.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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