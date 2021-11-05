«Ты — это не я»: трейлер фантастической драмы с Махершалой Али «Лебединая песнь»

Apple TV+ представила первый трейлер фантастической драмы «Лебединая песнь» — о том, чем люди готовы пожертвовать, чтобы сделать счастливее близких.

В центре сюжета — персонаж Махершалы Али по имени Кэмерон. Он любящий муж и отец, но вскоре у него диагностируют терминальную стадию серьёзного заболевания. Доктор предлагает экспериментальное решение в виде… клона с памятью Кэмерона. Оно должно помочь справиться с горем ему самому и его семье.

Помимо Али в фильме сыграли Гленн Клоуз, Наоми Харрис, Аквафина. «Песню» написал и поставил ирландский постаовщик Бенджамин Клири («Волна», «Заика»).

Премьера — 17 декабря на Apple TV+.