«Ты пила кровь?» — вышел трейлер хоррора «Кроваво-красное небо»

Netflix опубликовал полноценный трейлер хоррора «Кроваво-красное небо», который онлайн-кинотеатр впервые показал на Geeked Week.
По сюжету Надя и ее сын летят из Германии в Нью-Йорк, но их самолет захватывают террористы и грозятся убить пассажиров. Чтобы защитить своего ребенка, героине придется раскрыть свою истинную (вампирскую!) сущность.
Режиссером выступит Петер Торварт, снявший криминальную комедию «Последний бык». А главные роли исполнили Пери Баумейстер («Последнее королевство») и Доминик Перселл («Побег»).
Премьера состоится 23 июля.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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