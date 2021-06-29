«Ты пила кровь?» — вышел трейлер хоррора «Кроваво-красное небо»

Netflix опубликовал полноценный трейлер хоррора «Кроваво-красное небо», который онлайн-кинотеатр впервые показал на Geeked Week.

По сюжету Надя и ее сын летят из Германии в Нью-Йорк, но их самолет захватывают террористы и грозятся убить пассажиров. Чтобы защитить своего ребенка, героине придется раскрыть свою истинную (вампирскую!) сущность.

Режиссером выступит Петер Торварт, снявший криминальную комедию «Последний бык». А главные роли исполнили Пери Баумейстер («Последнее королевство») и Доминик Перселл («Побег»).

Премьера состоится 23 июля.