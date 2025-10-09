КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

Фильм по Deus Ex: сценарий неснятой экранизации
«Оно»: отличия и тайные связи книги и фильма
Новости

Ubisoft отменила новую Assassin's Creed... из-за критики темнокожего Ясукэ

Дмитрий Кинский
9 октября 15:14
153
1 минута на чтение
По данным портала Game Life, в 2024 году Ubisoft отменила Assassin's Creed под рабочим названием Project Scarlet, действие которой разворачивалось во время Гражданской войны в США.
Главным героем должен был стать бывший темнокожий раб, который после вербовки ассасинами возвращается на юг, чтобы противостоять Ку-клукс-клану.
Проект завернули по нескольким нетипичным причинам. Так, на решение повлияла критика темнокожего самурая Ясукэ в Assassin's Creed Shadows и нестабильная политическая ситуация в США.
Игра находилась на ранней стадии разработки, а сами авторы относились к ней с большим энтузиазмом.
Релиз должен был состояться в 2028 году.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Отрывок из рождественской короткометражки по «Черепашкам-ниндзя»

Новости

Французская деревня Валадилен в новом трейлере ремастера Syberia
Игра выйдет 6 ноября.

Новости

Похоже, финал «Очень странных дел» будет безумно длинным и дорогим
Огромной длине — огромные бюджеты.

Новости

Dune 2 запустили на Telegram
Но играть в неё там не очень удобно.

Новости

Критикам понравилась Little Nightmares 3. Но в игре мало инноваций

Новости

Disney экранизирует фэнтезийный цикл «Невероятные создания». Его называют феноменом на уровне «Гарри Поттера»!

Новости

Исполнитель роли Фредди Крюгера предложил идею для перезапуска «Кошмара на улице Вязов»
Перезапуск стоит начать с триквела.

Новости

Элайджа Вуд подозрительно много знает про «Охоту на Голлума». Похоже, он таки сыграет Фродо!
Официально он не признаётся, но...

Новости

Первые отзывы на «Трон: Арес»: «экскурс в ностальгию» или «футуристическая жвачка»?
«Классный, но совершенно не дерзкий»

Новости

«Ван Пис»: гигантский кит и Крокус на кадрах из 2 сезона
И это не графика!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты