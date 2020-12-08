Ubisoft перенесла ремейк Prince of Persia: The Sands of Time на несколько месяцев

Ubisoft отложила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time до 18 марта 2021 года. Изначально игра должна выйти 19 января.
Учитывая качество первого трейлера и недовольство фанатов, новость не удивительна.
По словам разработчиков, им требуется больше времени, чтобы закончить проект, так как их работа усложнилась из-за пандемии.
Мы считаем, что это правильное решение. Это гарант того, что мы выпустим игру, которая вам понравится.
Напомним, ремейк «Песков времени» выйдет на PS4, Xbox One и ПК — ни слова о консолях нового поколения.
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