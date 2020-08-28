Умер один из создателей «Скуби-Ду, где ты!» Джо Руби

Аниматор и сценарист Джо Руби скончался в среду в возрасте 87 лет. Он был одним из создателей «Скуби-Ду, где ты!» 1969 года.
Отмечается, что он умер от естественных причин в городе Уэст-Лейк-Виллидж, штат Калифорния.
Вот как на печальную новость отреагировал президент Warner Bros. Animation Сэм Регистр:
Джо был одним из самых плодовитых творцов в нашей индустрии. Он подарил нам одного из самых важных персонажей в истории анимации. Нам было очень приятно с ним работать. Скуби-Ду был любимым компаньоном на экранах больше 50 лет, который оставил прочное наследие. Он вдохновлял и развлекал поколения.
Карьеру мультипликатора Руби начал в Walt Disney, после чего он ушел в Hanna-Barbera, где познакомился с Кеном Спирсом. Вместе они также сделали такие мультики, как «Чудо-пес Динамит» и «Ябберджау».
Бенджамин Руби, внук Джо, рассказал, что его дедушка не прекращал творить до самой смерти.
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