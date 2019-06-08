Утечка: игра от Джорджа Мартина и FromSoftware, ремастер Ni no Kuni и издание Cyberpunk 2077 Кот-редактор 08.06.2019 Избранное, Новости, Яндекс 582 2 минуты на чтение В сети продолжают появляться новые преждевременные подробности о грядущих анонсах с выставки E3. На этот раз «утекли» игры Bandai Namco и внешний вид издания Cyberpunk 2077. Elden Ring — игра от Джорджа Мартина и FromSoftware Название и арт игры после «утечки» подтвердил игровой аналитик Дэниел Ахмад — он опубликовал постер у себя в твиттере. Слухи о проекте появились ещё в марте — тогда стало известно, что студия работает над игрой в жанре тёмного фэнтези в псевдоевропейском сеттинге, а консультирует её Джордж Мартин. Позднее писатель подтвердил, что работал с японскими разработчиками. Согласно мартовским слухам, игроку предстоит путешествовать по разным королевствам и убивать их правителей. Как отмечает Ахмад, игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One. Tales of Arise — следующая часть серии ролевых игр Tales of Сюжет грядущей игры расскажет о противостоянии двух планет — Даны и Рены. Они находятся близко друг к другу, но жители Даны уверены, что на Рене обитают боги. Рене захватила Дану и более трёхсот лет держала планету в страхе, грабя ресурсы и людей. В игре будет двое главных героев — по жителю с каждой планете, конфликт покажут с обеих сторон. Игра создаётся на основе Unreal Engine 4, разработчики обещают невероятную графику и высокое качество анимации. Игра получит динамическую боевую систему, но сохранит характерный для серии геймплей. Вероятный логотип Ремастер первой части Ni no Kuni Кроме того, в ходе «утечки» появилась информация, что Bandai Namco переиздадут выходившую только на PS3 первую часть ролевой игры Ni no Kuni: Wrath of the White Witch. Ремастер доберётся до PS4 и PC, а оригинал ещё и издадут на Nintendo Switch. Неизвестно, выйдут ли версии для Xbox One. Релиз ориентировочно намечен на осень. Читайте также Ni no Kuni II: Возрождение короля. Без Ghibli не погибли 02.04.2018 Не шедевр, но хорошая ролевая игра с приятной сказочной атмосферой. Специальное издание Cyberpunk 2077 Неизвестно, насколько иллюстрация и содержимое соответствуют действительности. Скорее всего, настоящий состав издания и дату релиза могут объявить на E3. Вот что входит в состав специального издания: диск с игрой стилбук с уникальным постером карта Найт-Сити открытка с видом побережья Найт-Сити стикеры правила настольной Cyberpunk 2020 (цифровой бонус) обои (цифровой бонус) небольшой артбук (цифровой бонус) саундтрек (цифровой бонус). Читайте также Игры 2019 года: DOOM, Метро, Mortal Kombat… А Cyberpunk 2077 где? 20.12.2018 Что объединяет Warcraft 3: Reforged, Mortal Kombat 11 и Death Stranding? Всё это игры, выхода которых мы ждём в 2019 году. Но полный список, разумеется, гораздо длиннее! Читайте также THQ Nordic в 2020 году выпустит ремейк пародийной игры Destroy All Humans! 07.06.2019 В дебютном ролике пришелец прибывают на землю под Ich Will группы Rammstein. Утечка: трейлер и скриншоты командного экшена Bleeding Edge от создателей DmC и Hellblade 07.06.2019 По всей видимости, официальные подробности об игре расскажут на конференции 9 июня. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: