Утечка: игра от Джорджа Мартина и FromSoftware, ремастер Ni no Kuni и издание Cyberpunk 2077

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В сети продолжают появляться новые преждевременные подробности о грядущих анонсах с выставки E3. На этот раз «утекли» игры Bandai Namco и внешний вид издания Cyberpunk 2077.

Elden Ring — игра от Джорджа Мартина и FromSoftware

Название и арт игры после «утечки» подтвердил игровой аналитик Дэниел Ахмад — он опубликовал постер у себя в твиттере. Слухи о проекте появились ещё в марте — тогда стало известно, что студия работает над игрой в жанре тёмного фэнтези в псевдоевропейском сеттинге, а консультирует её Джордж Мартин. Позднее писатель подтвердил, что работал с японскими разработчиками. Согласно мартовским слухам, игроку предстоит путешествовать по разным королевствам и убивать их правителей.

Как отмечает Ахмад, игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

Утечка: игра от Джорджа Мартина и FromSoftware, ремастер Ni no Kuni и издание Cyberpunk 2077 1

Tales of Arise — следующая часть серии ролевых игр Tales of

Сюжет грядущей игры расскажет о противостоянии двух планет — Даны и Рены. Они находятся близко друг к другу, но жители Даны уверены, что на Рене обитают боги. Рене захватила Дану и более трёхсот лет держала планету в страхе, грабя ресурсы и людей.

В игре будет двое главных героев — по жителю с каждой планете, конфликт покажут с обеих сторон.

Игра создаётся на основе Unreal Engine 4, разработчики обещают невероятную графику и высокое качество анимации. Игра получит динамическую боевую систему, но сохранит характерный для серии геймплей.

Утечка: игра от Джорджа Мартина и FromSoftware, ремастер Ni no Kuni и издание Cyberpunk 2077 2
Утечка: игра от Джорджа Мартина и FromSoftware, ремастер Ni no Kuni и издание Cyberpunk 2077 3
Утечка: игра от Джорджа Мартина и FromSoftware, ремастер Ni no Kuni и издание Cyberpunk 2077 4
Утечка: игра от Джорджа Мартина и FromSoftware, ремастер Ni no Kuni и издание Cyberpunk 2077 5
Утечка: игра от Джорджа Мартина и FromSoftware, ремастер Ni no Kuni и издание Cyberpunk 2077 6
Утечка: игра от Джорджа Мартина и FromSoftware, ремастер Ni no Kuni и издание Cyberpunk 2077 7

Вероятный логотип

Ремастер первой части Ni no Kuni

Кроме того, в ходе «утечки» появилась информация, что Bandai Namco переиздадут выходившую только на PS3 первую часть ролевой игры Ni no Kuni: Wrath of the White Witch. Ремастер доберётся до PS4 и PC, а оригинал ещё и издадут на Nintendo Switch. Неизвестно, выйдут ли версии для Xbox One. Релиз ориентировочно намечен на осень.

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Утечка: игра от Джорджа Мартина и FromSoftware, ремастер Ni no Kuni и издание Cyberpunk 2077 8

Специальное издание Cyberpunk 2077

Неизвестно, насколько иллюстрация и содержимое соответствуют действительности. Скорее всего, настоящий состав издания и дату релиза могут объявить на E3.

Вот что входит в состав специального издания:
  • диск с игрой
  • стилбук с уникальным постером
  • карта Найт-Сити
  • открытка с видом побережья Найт-Сити
  • стикеры
  • правила настольной Cyberpunk 2020 (цифровой бонус)
  • обои (цифровой бонус)
  • небольшой артбук (цифровой бонус)
  • саундтрек (цифровой бонус).

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Утечка: игра от Джорджа Мартина и FromSoftware, ремастер Ni no Kuni и издание Cyberpunk 2077 9

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