«Я был создан, чтобы бежать» — новый трейлер Ghostrunner 2 с датой выхода

Издатель 505 Games после утечки даты релиза Ghostrunner 2 подтвердил, что киберпанк-экшен выйдет 26 октября.

Прежде инсайдер billbil-kun рассказал, что игра получит три издания: обычное за 40 долларов, улучшенное за 50 долларов и «брутальное».

Кроме того, в сети раньше времени появился новый трейлер сиквела Ghostrunner, который, судя по всему, должны будут показать на gamescom 2023.

Обновлено: 505 Games официально выпустил новый трейлер.