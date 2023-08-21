«Я был создан, чтобы бежать» — новый трейлер Ghostrunner 2 с датой выхода

Издатель 505 Games после утечки даты релиза Ghostrunner 2 подтвердил, что киберпанк-экшен выйдет 26 октября.
Прежде инсайдер billbil-kun рассказал, что игра получит три издания: обычное за 40 долларов, улучшенное за 50 долларов и «брутальное».
Кроме того, в сети раньше времени появился новый трейлер сиквела Ghostrunner, который, судя по всему, должны будут показать на gamescom 2023.
Обновлено: 505 Games официально выпустил новый трейлер.
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