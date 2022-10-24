В 2023 году выйдут три спецэпизода «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом

BBC после выхода последней серии «Доктора Кто» подтвердила, что Четырнадцатым Доктором станет Дэвид Теннант, ранее игравший Десятого.
Актер вернулся к роли Повелителя времени на три спецэпизода, которые выйдут в ноябре 2023 года.
Дэвид Теннант, прежде известный как Десятый Доктор, теперь будет Четырнадцатым Доктором. Удивлены? Не переживайте, он тоже немного озадачен.
После Теннанта эстафету примет звезда «Полового воспитания» Шути Гатва в качестве Пятнадцатого Доктора.
Вместе с этим новый-старый шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис, который возродил сериал в 2005 году, пообещал, что впереди фанатов ждет еще много сюрпризов.
Путь к Пятнадцатому Доктору в исполнении Шути полон тайн, ужасов, роботов, марионеток, опасностей и веселья. Как это все связано с возвращением прекрасной Донны Ноубл? Как, что и почему? Мы даем вам год на размышления. А потом начнется ад.
Да, помимо Теннанта в спешлах появится Кэтрин Тейн в образе Донны. Кроме того, к актерскому составу присоединились Нил Патрик Харрис и Ясмин Финни («С замиранием сердца») — последняя должна сыграть Розу… Другую Розу, судя по всему. Или нет. Непонятно.
События в «Докторе Кто» становятся все ярче и безумнее. Как может быть еще одна Роза? Вы узнаете об этом в 2023 году.
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