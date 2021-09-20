В Сочи начались съемки фильма про Чебурашку — есть первые фото!

В Сочи начались съемки лайв-экшен адаптации «Чебурашки», за производство которой отвечают Yellow, Black and White, START и «Союзмультфильм».
В качестве локаций выбрали парк «Дендрарий», морскую набережную и санаторий «Орджоникидзе». Также съемки развернутся в Кисловодске и Пятигорске.
Постановкой занимается Дмитрий Дьяченко, известный по «Последнему богатырю». А сценарий написал Виталий Шляппо, приложивший руку к «СуперБобровым».
По сюжету Чебурашка — не плюшевая игрушка, а реальный зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Однако судьба его занесла в маленький город у моря, где он встретит удивительных людей.
Гена, кстати, в фильме не будет крокодилом. А его роль исполнит Сергей Гармаш.
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Редактор
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