В Сочи начались съемки фильма про Чебурашку — есть первые фото!

В Сочи начались съемки лайв-экшен адаптации «Чебурашки», за производство которой отвечают Yellow, Black and White, START и «Союзмультфильм».

В качестве локаций выбрали парк «Дендрарий», морскую набережную и санаторий «Орджоникидзе». Также съемки развернутся в Кисловодске и Пятигорске.

Постановкой занимается Дмитрий Дьяченко, известный по «Последнему богатырю». А сценарий написал Виталий Шляппо, приложивший руку к «СуперБобровым».

По сюжету Чебурашка — не плюшевая игрушка, а реальный зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Однако судьба его занесла в маленький город у моря, где он встретит удивительных людей.

Гена, кстати, в фильме не будет крокодилом. А его роль исполнит Сергей Гармаш.