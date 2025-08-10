КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро
Фильм «Легенда о великанах»: куда может завести дева с птичьими лапами
Обзор «Кейпоп-охотницы на демонов»: когда музыка становится оружием

Классика

«Полтергейст»: проклятая кинотрилогия
Фильмы Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие
Новости

«Ван-пис»: трейлер 2 сезона и продление на 3-й

Кот-император
10 августа 08:40
367
1 минута на чтение
Второй сезон сериала «Ван Пис» по мотивам одноимённой манги ещё не вышел, а Netflix уже продлил сериал на третий.
Второй сезон изначально планировалось выпустить в 2025 году, но его перенесли на 2026-й. Зато сегодня Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона и пачку кадров из него. Как обычно, нам показали юного пирата Манки Д. Луффи и его команду, которые в поисках великого клада (Ван Писа) сражаются с пиратами покрепче и поопытнее.
Работа над третьим сезоном начнётся в этом году в Кейптауне, ЮАР. Вместе с Джо Траксом вторым шоураннером вместо Мэтта Оуэнса, работавшего над первыми двумя сезонами, станет Иэн Строукс («Люк Кейдж», «Железный кулак», «Оборотень»).

Трейлер

Кадры

Капитан Смокер

Броги

Усопп

Мисс Вэнсдей

Ророноа Зоро

Санджи

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 261 (август 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Похоже, по Far Cry снимают сериал. Но это пока секрет!

Новости

Вокалист DragonForce озвучил аниме Dandadan — его песня управляет духами
И уже опубликован клип.

Новости

Съёмки «Одиссеи» Нолана завершились! А вот что снимали в последние дни: видео
Ждём на экранах 17 июля 2026.

Новости

Warforge Fest 2025 пройдет 16 августа в Москве
Посетителей ждет зона моделирования и покраски миниатюр, лотерея, ярмарки с тематическими товарами, конечно, столы для настольных игр.

Новости

Ремейк Gothic: русский трейлер появился в сети
Его озвучил Фёдор Сухов.

Новости

Актриса «Флэша»: тех, кто требовал гонорар, The CW вырезали из кроссоверов
Актёрам платили за кроссоверы в разы меньше.

Новости

Дейв Батиста в ремейке «Горца» планирует сыграть главного злодея
Контракт в «финальной стадии переговоров».

Новости

GPT-5: новый ИИ пишет программы по описанию, не подхалимствует и в 5 раз меньше врёт
Новая модель гораздо менее склонна к «глюкам».

Новости

Disciples возвращается — новая часть выйдет в 2026 году
События мрачной пошаговой стратегии развернутся в Невендааре спустя 15 лет после событий Liberation.

Новости

A2 Stellar Explorer: китайцы сделали робо-собаку, на которой можно ездить верхом
Робот может возить грузы и взбираться по склонам.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты