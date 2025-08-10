«Ван-пис»: трейлер 2 сезона и продление на 3-й

Второй сезон сериала «Ван Пис» по мотивам одноимённой манги ещё не вышел, а Netflix уже продлил сериал на третий.
Второй сезон изначально планировалось выпустить в 2025 году, но его перенесли на 2026-й. Зато сегодня Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона и пачку кадров из него. Как обычно, нам показали юного пирата Манки Д. Луффи и его команду, которые в поисках великого клада (Ван Писа) сражаются с пиратами покрепче и поопытнее.
Работа над третьим сезоном начнётся в этом году в Кейптауне, ЮАР. Вместе с Джо Траксом вторым шоураннером вместо Мэтта Оуэнса, работавшего над первыми двумя сезонами, станет Иэн Строукс («Люк Кейдж», «Железный кулак», «Оборотень»).
Трейлер
Кадры
Капитан Смокер
Броги
Усопп
Мисс Вэнсдей
Ророноа Зоро
Санджи
