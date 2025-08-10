«Ван-пис»: трейлер 2 сезона и продление на 3-й

Второй сезон сериала «Ван Пис» по мотивам одноимённой манги ещё не вышел, а Netflix уже продлил сериал на третий.

