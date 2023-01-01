Винсент Д’Онофрио: «Сорвиголова: Рожденный заново» получит второй сезон

Винсент Д’Онофрио, исполняющий роль Кингпина, в одном из интервью проговорился, что у Disney и Marvel есть планы на второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново».

При этом компании официально не говорили о продолжении. Тем более еще не вышел даже первый сезон.

Что касается второго сезона, то фанаты получат то, чего они хотят. В первом тоже, но я не могу говорить об этом.

Новый сериал про Сорвиголову выйдет в 2024 году.