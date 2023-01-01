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    Новости

    Винсент Д’Онофрио: «Сорвиголова: Рожденный заново» получит второй сезон

    28 марта 2023
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    28.03.2023
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    Винсент Д’Онофрио: «Сорвиголова: Рожденный заново» получ

    Винсент Д’Онофрио, исполняющий роль Кингпина, в одном из интервью проговорился, что у Disney и Marvel есть планы на второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново».

    При этом компании официально не говорили о продолжении. Тем более еще не вышел даже первый сезон.

    Что касается второго сезона, то фанаты получат то, чего они хотят. В первом тоже, но я не могу говорить об этом.

    Новый сериал про Сорвиголову выйдет в 2024 году.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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