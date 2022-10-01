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    Волшебный трейлер мультфильма «Папин дракон» от студии Cartoon Saloon

    1 октября 2022
    01.10.2022
    423
    1 минута на чтение
    Волшебный трейлер мультфильма «Папин дракон» от студии Cartoon Saloon 1

    Netflix показал первый трейлер сказочного мультфильма «Папин дракон» от студии Cartoon Saloon, известной по анимационным проектам «Легенда о волках», «Тайна Келлс» и «Песни моря».

    Постановщицей мультфильма выступила Нора Туми, ранее снявшая «Добытчицу».

    «Папин дракон» экранизирует одноимённую детскую повесть Рут Стайлз Ганнетт. История посвящена мальчику Элмеру Александру, который повстречал бродячего кота и узнал от него историю маленького дракончика. Того схватили звери Дикого острова и заставили служить на переправе через широкую мутную реку, разделявшую остров на две части. Недолго думая, Элмер собрал рюкзак и отправился на поиски дракончика.

    Главных героев озвучили Джейкоб Тремблей («Чудо»), Гейтен Матараццо («Очень странные дела»), Голшифте Фарахани («Патерсон»), Дайэнн Уист («Десятое королевство»), а также Вупи Голдберг и Йен Макшейн.

    Премьера мультфильма намечена на 11 ноября.

    Постер

    Волшебный трейлер мультфильма «Папин дракон» от студии Cartoon Saloon

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